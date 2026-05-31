El Ejército israelí mató a 33 gazatíes e hirió a más de 130 en una escalada de ataques contra la Franja palestina en 96 horas, desde el inicio de la festividad musulmana del Aíd al Adha el miércoles hasta el final de sábado, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Con sus muertes, según informó este domingo el Ministerio en un comunicado, ya son 930 los palestinos fallecidos y más de 2.800 los heridos por fuego israelí desde la entrada en vigor del actual alto el fuego, el pasado 10 de octubre.

PUEDES VER: Israel toma el estratégico castillo de Beaufort e intensifica ataques en el sur del Líbano

Ayer sábado, el jefe del Departamento de Anestesia del Hospital Yafa, Jamal Abu Aoun, murió en un ataque israelí contra un puesto policial y otras dos personas resultaron heridas, según una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah (centro).

Las tropas israelíes siguen desplegadas y controlando más del 60 % del enclave, mientras que más de dos millones de gazatíes malviven hacinados al otro lado, sin que haya comenzado ninguna tarea de reconstrucción o la entrada del denominado comité palestino de tecnócratas que debía supervisar una Franja posguerra.

Palestinos desplazados inspeccionan los daños tras un ataque israelí contra una vivienda en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de mayo de 2026. (Eyad Baba / AFP) / EYAD BABA

En total, más de 72.900 gazatíes han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos unos 20.000 menores, mientras que la mayoría de los gazatíes siguen forzosamente desplazados de sus casas ante la extensa destrucción de ciudades enteras, barrios y edificios.