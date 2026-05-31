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Mujeres lloran durante el funeral de diez palestinos muertos en un ataque israelí la noche anterior en la ciudad de Gaza, el 28 de mayo de 2026. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Mujeres lloran durante el funeral de diez palestinos muertos en un ataque israelí la noche anterior en la ciudad de Gaza, el 28 de mayo de 2026. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató a 33 gazatíes e hirió a más de 130 en una escalada de ataques contra la Franja palestina en 96 horas, desde el inicio de la festividad musulmana del Aíd al Adha el miércoles hasta el final de sábado, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

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