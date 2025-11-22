Israel mata a 7 palestinos en Gaza y ya son 318 los muertos durante alto el fuego

Israel mató a 7 palestinos e hirió a otros 30 durante las últimas 48 horas en Gaza a pesar del alto el fuego en vigor, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Las fuerzas israelíes han herido desde entonces a 788 personas en Gaza, añadió el Ministerio de Sanidad, al tiempo que recordó que todavía hay víctimas bajo los escombros y en las calles del enclave debido a que las ambulancias y los equipos de defensa no pueden llegar hasta ellas en estos momentos.

El total de cuerpos de víctimas mortales recuperados de los escombros se sitúa en 572 hasta la fecha.

Palestinos caminan cerca de edificios destruidos en un día lluvioso en el este de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 16 de noviembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.733 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército israelí, “varios terroristas” abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamás.