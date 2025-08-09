Israel mata a ocho palestinos mientras trataban de recibir comida en Gaza este sábado

Al menos ocho palestinos murieron este sábado en la Franja de Gaza por fuego israelí mientras trataban de recibir comida y ayuda humanitaria, dijeron a EFE fuentes de los hospitales gazatíes que recibieron los cadáveres.

Según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de la Franja, seis personas, incluido un menor de edad, murieron por disparos de los soldados israelíes cerca del punto de distribución de comida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) en la zona de Wadi Gaza (centro).

Otras dos personas, una de ellas una mujer, murieron por fuego israelí cerca de un centro de reparto de ayuda al norte de Rafah, en el sur del enclave, dijo el centro médico Naser, ubicado en la sureña ciudad de Jan Yunis.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que opera un hospital de campaña en Rafah, donde se encuentra uno de los puntos de reparto de la GHF, los equipos médicos de la organización han tratado a más de 4.500 heridos de bala desde el 27 de mayo, cuando el grupo comenzó a operar con el apoyo de Israel y Estados Unidos.

“Es inaceptable que la gente esté muriendo y resultando herida mientras trata de dar de comer a su familia”, dijo este viernes el CICR en un comunicado, asegurando que la gran mayoría de las víctimas dijeron que estaban tratando de llegar a un punto de reparto de comida cuando fueron atacados.

Un vehículo de combate de infantería (IFV) del ejército israelí deja un rastro de polvo mientras avanza en una posición a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 23 de julio de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP) / JACK GUEZ

El Ejército israelí ha admitido en varias ocasiones efectuar disparos “de advertencia” contra grupos de palestinos cerca de los centros, ubicados en zonas bajo control militar de Israel.

Más de 1.700 personas han muerto en Gaza desde el 27 de mayo mientras trataban de recibir ayuda humanitaria, tanto en los puntos de la GHF como en las carreteras por donde circulan los pocos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave, y que son en su mayoría asaltados por la población hambrienta, según el registro del Ministerio de Sanidad gazatí.