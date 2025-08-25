El número de periodistas asesinados en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a seis. Foto: EFE/ Ahmad Awad
Israel mata a un sexto periodista por un disparo en el sur de Gaza
El mató este lunes a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mawasi, sur de Gaza; quien se convierte en la sexta víctima mortal del día tras el asesinato de otros cinco informadores en el .

“El periodista asesinado es Hasan Douhan, quien trabajaba para el periódico Al Hayat, detalló en un comunicado la Oficina de Medios del .

Al Hayat es un periódico diario palestino, publicado por primera vez en los años 30 en Jerusalén, según datos de la Biblioteca Nacional de Israel.

“Consideramos a la ocupación israelí, al gobierno estadounidense y a los países cómplices del crimen de genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia, plenamente responsables de estos atroces y brutales crímenes”, añadió la Oficina.

Con la muerte de Douhan, el número total de informadores e ‘influencers’ asesinados en la , haciendo de la guerra en Gaza una de las mortíferas para la prensa de la historia.

Los familiares del fotoperiodista palestino Hussam al-Masri de Reuters fallecido en un ataque israelí contra el Hospital Nasser, lloran su pérdida ante su cuerpo. Foto: AFP
Los otros cinco asesinados hoy son Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed, Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (frelance con AP) y Moaz Abu Taha (freelance).

, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad, en una técnica conocida como ‘doble golpe’.

