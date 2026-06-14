Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un palestino desplazado retira la arena y los escombros de las tiendas de campaña en las que ahora se ven obligadas a vivir las familias, tras un ataque militar israelí contra sus viviendas provisionales, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2026. Foto: Bashar Taleb / AFP
Un palestino desplazado retira la arena y los escombros de las tiendas de campaña en las que ahora se ven obligadas a vivir las familias, tras un ataque militar israelí contra sus viviendas provisionales, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2026. Foto: Bashar Taleb / AFP
/ BASHAR TALEB
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este domingo a al menos cuatro gazatíes e hirió a otros siete en un ataque con dron en los aledaños del mercado de Al Madhoun, detrás del hospital Al Yemen Al Saeed, en el campamento de refugiados de Yabalia (norte de la Franja), informaron a EFE fuentes médicas del Hospital Shifa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.