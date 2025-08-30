Palestinos lloran a sus familiares, muertos en ataques israelíes, antes de su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: AFP/ Omar AL-QATTAA
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel mató a 62 palestinos en Gaza el viernes, 15 mientras buscaban ayuda humanitaria
Los ataques israelíes contra la mataron al menos a 62 palestinos este viernes, 15 de ellos mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria , según el registro de los hospitales publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de cuatro palestinos que murieron en jornadas anteriores y quedaron enterrados bajo los escombros.

PUEDES VER: “Desapariciones forzadas” en sitios de ayuda humanitaria en Gaza, según expertos de la ONU

El Ministerio también sumó al registro de fallecidos los nombres de 280 personas desaparecidas que fueron reclasificadas como muertas, tras una revisión de las autoridades judiciales palestinas.

En total, desde que comenzó la , tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, al menos 63.371 gazatíes han muerto y 159.835 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias.

Durante este viernes, además, los hospitales registraron diez nuevas muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, tres de ellas de menores de edad.

Más de 300 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto de hambre desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas , que controla todos los accesos, según los registros de la Sanidad gazatí.

