Palestinos lloran a sus familiares, muertos en ataques israelíes, antes de su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: AFP/ Omar AL-QATTAA
Palestinos lloran a sus familiares, muertos en ataques israelíes, antes de su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: AFP/ Omar AL-QATTAA
/ OMAR AL-QATTAA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel mató el lunes a 75 gazatíes, 20 en el hospital de Nasser y 17 buscando comida
Resumen de la noticia por IA
Israel mató el lunes a 75 gazatíes, 20 en el hospital de Nasser y 17 buscando comida

Israel mató el lunes a 75 gazatíes, 20 en el hospital de Nasser y 17 buscando comida

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

mató el lunes a 75 personas en la , 17 de ellas mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria, informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave, , en su informe diario.

Además, del total de muertos registrados el lunes, 20 personas perdieron la vida en el doble ataque perpetrado contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El ataque, que el primer ministro israelí, , tildó de “accidente”, acabó con la vida de cinco periodistas, un estudiante de sexto curso de Medicina en prácticas y al menos tres empleados del hospital, además de un rescatista.

PUEDES VER: RSF reclama el fin de la impunidad de Israel tras el asesinato de 4 periodistas más en Gaza

El lunes también se registraron en adultos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Los hospitales gazatíes trataron además a 370 heridos a lo largo del día, de los que 122 fueron alcanzados por fuego israelí mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria.

El número de periodistas asesinados en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a seis. Foto: EFE/ Ahmad Awad
El número de periodistas asesinados en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a seis. Foto: EFE/ Ahmad Awad

Al menos 2.140 gazatíes han muerto y más de 15.737 han resultado heridos cuando buscaban comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o cuando estaban cerca de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave con suministros.

El total de muertos desde que comenzó la en octubre de 2023, en respuesta a los ataques del grupo islamista, asciende ya a 62.819, y los heridos llegan a 158.629.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC