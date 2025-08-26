Israel mató el lunes a 75 gazatíes, 20 en el hospital de Nasser y 17 buscando comida

Israel mató el lunes a 75 personas en la Franja de Gaza, 17 de ellas mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria, informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave, en manos de Hamás, en su informe diario.

Además, del total de muertos registrados el lunes, 20 personas perdieron la vida en el doble ataque perpetrado contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza.

El ataque, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó de “accidente”, acabó con la vida de cinco periodistas, un estudiante de sexto curso de Medicina en prácticas y al menos tres empleados del hospital, además de un rescatista.

El lunes también se registraron tres nuevas muertes por inanición y desnutrición en adultos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Los hospitales gazatíes trataron además a 370 heridos a lo largo del día, de los que 122 fueron alcanzados por fuego israelí mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria.

El número de periodistas asesinados en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a seis. Foto: EFE/ Ahmad Awad

Al menos 2.140 gazatíes han muerto y más de 15.737 han resultado heridos cuando buscaban comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o cuando estaban cerca de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave con suministros.

El total de muertos desde que comenzó la ofensiva israelí contra Hamás en octubre de 2023, en respuesta a los ataques del grupo islamista, asciende ya a 62.819, y los heridos llegan a 158.629.