Israel mueve las líneas de control de la tregua y avanza en Gaza, según la BBC

Israel ha traspasado en varias zonas de Gaza las líneas limítrofes de control establecidas en virtud del alto el fuego acordado el pasado año bajo el plan de paz estadounidense, según aseguró este viernes la cadena pública británica BBC.

El servicio ‘BBC verifica’ informó hoy de que ha analizado imágenes de satélite que demuestran que el Ejército israelí ha desplazado hacia el territorio palestino los bloques amarillos que “supuestamente marcan su línea de control postregua”, lo que está “sembrando confusión entre los palestinos”.

La denominada ‘Línea Amarilla’, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial tras el alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

Cuando palestinos se acercan a este perímetro donde se apostan las tropas, que no está delimitado en su totalidad, pero que en algunas zonas mantiene bloques amarillos cada 200 metros, suelen recibir disparos del Ejército israelí, que automáticamente les considera una amenaza, tal y como advirtió en octubre el ministro de Defensa, Israel Katz.

Según la BBC, las imágenes muestran que Israel “colocó bloques en al menos tres áreas, antes de regresar más tarde y mover las posiciones hacia el interior de la Franja de Gaza”.

Este medio señaló supuestas violaciones de la ‘Línea Amarilla’ durante los pasados tres meses en Beit Lahia, Yabalia y al-Tuffah, hasta contabilizar un total de 16 alteraciones de posiciones.

Columna de humo tras un ataque israel cerca un punto de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad

El análisis sostiene que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplazaron los bloques hacia el interior de la Franja en una media de 295 metros.

En respuesta a esta investigación de la BBC, un portavoz de FDI rechazó “todas las afirmaciones de que la ‘Línea Amarilla’ ha sido desplazada o cruzada”.

“Las FDI están operando para marcar visualmente la ‘Línea Amarilla’ de acuerdo con las condiciones sobre el terreno y con la evaluación de la situación operativa en curso”, agregó la fuente militar.

Unos 450 palestinos han muerto por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos más de 100 niños, según Unicef, y más de un millar han sido heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Las tropas israelíes, aunque se retiraron a la citada ‘Línea Amarilla’ como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, todavía controlan el 54 % del territorio palestino de Gaza desde ella.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada tras los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, el Estado israelí ha matado ya a más de 71.400 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.