Israel tilda de “teatro” reconocimiento a Palestina y dice “no cambiará vidas en terreno”

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó este lunes -antes de su inicio- como “teatro” la conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) y aseguró que “no cambiará las vidas de palestinos sobre el terreno”.

“Veremos un espectáculo cuando el presidente (Emmanuel) Macron y sus amigos se reúnan. Sabemos que esta conferencia surge de intereses nacionales, no es diplomacia (...) Es una victoria vacía, un discurso vacío, en lugar de condenar realmente el terrorismo”, dijo Danon a la prensa desde fuera de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La conferencia promete ser uno de los grandes eventos diplomáticos del año, preliminar a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU que comienza el martes.

La conferencia, apadrinada por Francia y Arabia Saudí, se había concebido como el foro donde algunas de las grandes potencias occidentales iban a dar el paso del reconocimiento del Estado palestino, pero se adelantaron durante el fin de semana Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

En línea con las afirmaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el embajador del Estado hebreo aseguró que habrá “consecuencias” tras estas declaraciones unilaterales y, en concreto, sobre el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró sentirse “decepcionado”.

“Es muy fácil venir aquí, hacerse unas fotos y dar un discurso, pero esto no cambiará nada”, recalcó Danon.

Los palestinos se desplazan con sus pertenencias hacia el sur por una carretera cerca del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, el 20 de septiembre del 2025, mientras Israel intensifica su ofensiva terrestre para capturar la ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes han bombardeado la capital del enclave con ataques aéreos y tanques en su intento de apoderarse de ella, casi dos años después del inicio de la guerra que ha devastado el territorio palestino. (Foto de Eyad BABA / AFP)

El representante israelí ante la ONU definió a su país como una “nación de paz que seguirá firmando acuerdos de paz en el futuro”.

Además, Danon agregó que están “coordinando esfuerzos con Estados Unidos” -ninguno de los dos países tomará partido en la conferencia por la solución de los dos Estados- para “traer de vuelta a los rehenes y acabar con Hamás”.

Estados Unidos trató -a su modo- de sabotear esta conferencia al denegar el visado de entrada en el país al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y su equipo, en una clara contravención de los tratados que vinculan a Estados Unidos -como país anfitrión- y a la ONU.

En este momento, y sin contar todavía los países que se sumen mañana, 151 países reconocen el Estado palestino, del total de 193 que se sientan en la ONU. El reconocimiento es prácticamente unánime en Latinoamérica (salvo Panamá) y África (salvo Camerún y Eritrea).

Al ser preguntado por la situación en Cisjordania y si Israel se encamina a una “anexión” total del Territorio Ocupado, el embajador rechazó el uso de esta palabra y prefirió catalogarlo como “aplicación de soberanía”.

“Cuando algo te pertenece, no lo anexionas. Creo que es una decisión que el Gobierno tendrá que debatir”, sentenció Danon.