Abdul Rahim Fouad Qarqaz, de 64 años, recuerda que su familia aún dormía este domingo cuando, a las seis de la mañana, un ataque aéreo israelí golpeó la casa vecina en Jabalia, en el norte de Gaza, donde murieron 20 miembros de la familia Nasser.

Forman parte de los decenas de palestinos muertos este domingo en el comienzo de la nueva ofensiva terrestre en la Franja.

La explosión sacudió su hogar y los escombros, que volaron por la fuerza del impacto, le hirieron a él y a sus seres queridos. Con una venda improvisada en la cabeza, explica a EFE por qué decidió no ir al hospital: quiso dar prioridad a quienes estaban en peor estado.

Acudir al hospital no le sería de gran ayuda, comenta. “Ir al hospital no serviría de nada: no hacen ningún tratamiento”, dice. “No hay tratamientos, no hay algodón y no hacen operaciones sin anestesia”.

“ El mundo entero se ríe de nosotros, ya sean países extranjeros o países árabes . No hay ni un kilo de harina en casa. No hay medicamentos en casa ni en los hospitales. No existen tratamientos para la presión arterial alta, la diabetes y otras enfermedades crónicas”, comenta Abdul en referencia al bloqueo israelí que priva al enclave palestino de todo tipo de ayuda -comida, combustible, medicamentos- desde el 2 de marzo.

La operación militar israelí: “una vergüenza”

En este ataque, que forma parte de la escalada de bombardeos israelíes sobre Gaza dentro de una nueva ofensiva llamada Carros de Gedeón, cuyo objetivo es ocupar más territorio en el enclave palestino, murieron 20 personas de la familia vecina de Abdul, los Nasser, entre ellas cinco niños y cinco mujeres, y redujo más viviendas a montañas de escombros cubriendo las calles.

“No tienen perdón, no dejan de golpear, ¡basta!”, exclama a EFE con desesperación Umm Ahmad, una señora mayor que también presenció el ataque, que mató a su hija y a su sobrina e hirió a varios miembros de su familia, algunos requeridos de cirugía.

“¿Con qué base? ¿Sobre qué fundamento, si no tenemos culpa? ¿Cómo puede estar sucediendo esto? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está?”, se pregunta alzando sus manos.

“Es una vergüenza que hayan dicho que se iniciará la operación militar, mientras que están haciendo lo que llaman negociaciones”, dice de pie frente a lo que queda de su hogar -paredes desnudas, montones de escombros y una gruesa capa de polvo cubriendo sus pertenencias- refiriéndose a las negociaciones para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamás, que en ese momento se producen en Doha, Qatar.

“Ya no tengo a donde ir”

Por los ataques israelíes, decenas de miles de personas están huyendo del norte de la Franja hacia Ciudad de Gaza, un poco más al sur, que se ven desplazadas de sus hogares una vez más, ya que muchos volvieron allí desde el sur en los dos meses de tregua entre Israel y Hamás, rota por el Gobierno israelí el pasado 18 de marzo.

El último ataque israelí contra Jabalia dejó aún más familias sin techo sobre sus cabezas.

No obstante, Abdul no quiere irse de su casa una vez más. “Ya no tengo a dónde ir”, dice. “Si me desplazo hacia el sur, voy a vivir en una tienda de campaña, y desde la tienda, por supuesto, me expulsarán del país. No, quiero morir en mi país y ya está”, añade.

Israel ha matado a cerca de 53.300 palestinos desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza, cuando lanzó su represalia sobre la Franja por el ataque liderado por Hamás ese mismo día, en el que cerca de 1.200 personas murieron en territorio israelí y otras 251 fueron secuestradas por los milicianos.

