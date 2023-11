El movimiento palestino Hamás acusó el miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, de ser “plenamente” responsable de la operación israelí en marcha dentro del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.

“Consideramos a la ocupación (nombre dado por Hamás a Israel) y al presidente Biden plenamente responsables del asalto al complejo médico de Al Shifa” por parte del ejército israelí, dijo Hamás en un comunicado en árabe.

El ejército israelí considera que el hospital Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, acoge una posición de mando de Hamás, una visión también sostenida por Estados Unidos.

El movimiento islamista, considerado una organización “terrorista” por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, niega dichas acusaciones.

“La adopción por parte de la Casa Blanca y de Pentágono del falso relato de la ocupación según el que la resistencia utiliza el complejo médico de Al Shifa con fines militares ha dado luz verde a la ocupación para cometer más masacres contra civiles”, afirmó Hamás en su comunicado.

El ejército israelí anunció a primera hora del miércoles que estaba realizando una operación “selectiva y de precisión contra Hamás en un sector específico del hospital Al Shifa”.

Las fuerzas armadas israelíes disponen en el lugar “de equipos médicos y de personas que hablan árabe que han sido entrenadas específicamente para este ambiente sensible y complejo y con el objetivo de que no se cause ningún daño a los civiles usados por Hamás como escudos humanos”, afirmó su comunicado.

La Casa Blanca se alineó el martes con las acusaciones de Israel y aseguró que Hamás y otro grupo palestino, la Yihad Islámica, “operan un núcleo de comando y control desde Al Shifa”.