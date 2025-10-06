Palestinos regresan de un punto de distribución de alimentos gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo estadounidense e israelí, cerca del corredor de Netsarim, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Palestinos regresan de un punto de distribución de alimentos gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo estadounidense e israelí, cerca del corredor de Netsarim, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto de Eyad BABA / AFP).
/ EYAD BABA
Agencia EFE
Agencia EFE

La Franja de Gaza supera su primera madrugada en meses sin ataques letales israelíes
Tras meses con decenas de muertos diarios desde el fin de la tregua el pasado marzo, esta madrugada no hubo ataques letales israelíes en la , confirmaron a EFE fuentes sanitarias y locales, a la espera de un acuerdo de alto el fuego cuyas .

Tan solo se registró un fallecido en un bombardeo contra una mezquita en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, antes de las 23.00 horas del domingo (20.00 GMT), detalló una fuente y la agencia oficial palestina Wafa. Sí hubo durante esta madrugada fuego de artillería y bombardeos en la ciudad de Gaza, pero no causaron víctimas mortales.

El viernes, el presidente de EE.UU., , pidió al primer ministro israelí, , que parara sus ataques en Gaza, pero el Ejército siguió atacando y mató alrededor de un centenar de personas desde entonces.

Los ataques y la destrucción continuaron y durante la noche de este domingo y la madrugada de este lunes se han visto bombardeando estructuras en el barrio de Tel al Hawa, en la capital, y en el campamento próximo de refugiados de Shati.

Según fuentes locales, drones y aviones israelíes siguieron sobrevolando la ciudad de Gaza durante toda la noche, con y la calle Al Nasr.

Columnas de humo tras un ataque de Israel en la calle Al-Nassr de la Ciudad de Gaza el 12 de septiembre de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA

El Ejército informó este lunes en un comunicado haber eliminado ayer domingo a una presuntamente armada con explosivos y morteros en la ciudad de Gaza. Además, dijo que un soldado resultó herido leve de mortero.

Las han dejado la mayor parte del territorio en ruinas, arrasando barrios y pueblos enteros y dañando o destruido la mayoría de las viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura civil, según la ONU; en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente y expertos en derecho internacional.

