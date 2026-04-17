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Una mujer palestina llora mientras sostiene el cuerpo amortajado de un bebé muerto en un ataque de Israel contra el barrio de Shujaiyya, en la Ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Una mujer palestina llora mientras sostiene el cuerpo amortajado de un bebé muerto en un ataque de Israel contra el barrio de Shujaiyya, en la Ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia AFP

Más de 38.000 mujeres y niñas murieron en Gaza entre octubre de 2023 y finales de 2025, anunció el viernes ONU Mujeres, una cifra que representa más de la mitad de las aproximadamente 71.000 víctimas registradas en ese periodo por el Ministerio de Salud de Gaza.

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