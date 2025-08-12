Fotografías de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza colocadas en una valla de alambre de púas durante una manifestación de familiares y simpatizantes, el 2 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA
La oposición israelí se suma a la convocatoria de una huelga general en apoyo a los rehenes
El jefe de la , Yair Lapid, se sumó este martes a la convocatoria de una huelga general el domingo en solidaridad con los , promovida por las familias.

“Hagan huelga el domingo”, escribió Lapid en la red social X, indicando que se dirige “incluso a quienes apoyan al gobierno” del primer ministro Benjamín Netanyahu.

“No se trata de una cuestión de disputas o de política. Háganlo por solidaridad” con los rehenes del 7 de octubre que siguen en manos de Hamás y de su grupo aliado, la Yihad Islámica, en la .

“Son las familias las que lo han pedido y (...) es una razón suficiente”, añadió.

El pasado 10 de agosto, una veintena de padres de rehenes convocó una huelga general para el domingo y el lunes el Foro de Familias de Rehenes, la principal organización de familiares de los cautivos, llamó a “parar el país”.

Por el momento, el principal sindicato israelí, Histadrut, no se ha sumado a la convocatoria, pero dijo que apoyará “las manifestaciones de solidaridad de los trabajadores”, según el Foro.

“Autoricen la huelga de los ciudadanos, de la base a la cúpula. Autoricen a cada uno a tomarse un día libre el próximo domingo”, pidió Lapid a los empresarios, denunciando una vez más el sacrificio de los rehenes “en el altar de una guerra sin fin, sin objetivo y sin propósito”.

Refugiados palestinos transportan sacos de harina cerca de un punto de distribución de alimentos en Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
De los 251 rehenes capturados durante el ataque del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023, 49 siguen detenidos en Gaza, 27 de ellos fallecidos, según el ejército israelí.

y la difundieron a principios de este mes tres vídeos mostrando a dos rehenes demacrados y debilitados que suscitaron una condena unánime.

Tras 22 meses de guerra, el está sometido a una fuerte presión interna e internacional por el destino de los rehenes y para poner fine a la guerra en la Franja de Gaza, devastada y sumida en una catástrofe humanitaria.

