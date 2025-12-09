Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Agencia EFE

La segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza no empezará hasta que Israel cese sus "violaciones", según Hamás
La segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza no empezará hasta que Israel cese sus “violaciones”, según Hamás

La segunda fase del acuerdo de tregua en la no podrá empezar mientras Israel continúe con sus “violaciones” del alto al fuego con que entró en vigor el 10 de octubre, declaró el martes un responsable del movimiento islamista palestino.

La segunda fase del alto al fuego “no puede empezar” mientras Israel “continúe con sus violaciones del acuerdo e incumpla sus compromisos”, dijo a AFP Hosam Badran, miembro del comité político de Hamás.

PUEDES VER: Cerca de 70 periodistas murieron este año en el mundo, casi la mitad en Gaza, alerta RSF

Según Badran, Israel no estaría respetando el acuerdo pues, según ese texto, tendría que haber reabierto el punto de paso de con Egipto o incrementar el volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza desde su territorio, algo que no ha hecho.

El responsable agregó que el movimiento había pedido a los países mediadores que “presionen” a Israel para que acate lo estipulado en la primera fase del pacto, negociado bajo el auspicio de Estados Unidos.

Tanques israelíes después de retirarse de la Franja de Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi

La tregua sigue siendo muy frágil y ambos bandos se acusan casi a diario de violarla.

Por su parte, el gobierno israelí alega que la segunda fase de la tregua no podrá empezar hasta que Hamás haya entregado los restos del último rehén israelí que queda en la Franja de Gaza, secuestrado durante el ataque de los islamistas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

