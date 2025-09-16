Las tropas israelíes avanzan hacia el centro de Ciudad de Gaza tras lanzar una gran ofensiva terrestre

El ejército israelí anunció el martes el lanzamiento de una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtiera a Hamás que solo quedan unos días para alcanzar un acuerdo.

Desde hace un mes, Israel ha intensificado sus ataques sobre la principal urbe del enclave, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino.

“La ofensiva principal en Ciudad de Gaza comenzó la pasada noche” y “sabemos que hay miles de terroristas de Hamás”, entre 2.000 y 3.000, indicó un responsable militar.

“Estamos avanzando hacia el centro” de la localidad, donde siguen viviendo cientos de miles de personas, añadió.

Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó “en llamas” tras los ataques.

“No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, afirmó.

Testigos informaron a AFP de “un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza”, gran parte de la cual ya está en ruinas tras casi dos años de guerra desde el mortal ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la contienda.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en las afueras de la ciudad de Gaza, visto desde una ubicación no revelada en el lado israelí de la frontera, el 16 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI

“Hay muchas personas atrapadas bajo los escombros y podemos oír sus gritos”, dijo Ahmed Ghazal, un residente de 25 años.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, dijo este martes a AFP que ataques israelíes sobre un complejo residencial cercano a la plaza Al Shawa dejaron “muertos, heridos y desaparecidos” en la zona.

En total, cifró en 27 los muertos en el enclave, principalmente en Ciudad de Gaza, aunque advirtió que el número “sigue aumentando”. El ejército israelí también atacó la sureña ciudad de Jan Yunis, agregó.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a AFP verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

Antes de concluir su visita a Israel, Rubio prometió el “apoyo inquebrantable” de su país a Israel en su objetivo de eliminar a Hamás en Gaza. Un firme respaldo manifestado el lunes durante su encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ordenó al ejército la conquista de Ciudad de Gaza.

“Creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días”, dijo refiriéndose a las nuevas operaciones.

Rubio afirmó que la solución diplomática en la que Hamás se desmilitariza es la preferida por Washington, pero “a veces, cuando se trata con un grupo de salvajes (...), eso no es posible”.

“Genocidio”

La Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza con el fin de “destruir” a los palestinos.

Por su parte, Israel criticó un “informe sesgado y falso”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo a AFP y a Reuters que “se acumulan las pruebas” de genocidio en Gaza y que “corresponde a la justicia decidir si se trata de un genocidio o no”.