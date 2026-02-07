Escuchar
Palestinos transportan el cadáver de una persona fallecida en los ataques aéreos israelíes, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos transportan el cadáver de una persona fallecida en los ataques aéreos israelíes, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

Los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que este país inició su ofensiva contra el enclave en octubre de 2023 ya ascienden a 72.027, según informó hoy el Ministerio de Sanidad del enclave.

Oriente Medio

Los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72.000 desde el inicio de ofensiva

