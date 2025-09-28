Los muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 66.000

Al menos 66.005 palestinos han muerto por ataques del Ejército israelí en Gaza desde el 7 octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en represalia por el ataque de las milicias locales contra su territorio, anunció el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja este domingo.

En su boletín diario, el ministerio gazatí de Sanidad registró 79 nuevos fallecidos en todo el enclave a lo largo del sábado (dos de ellos, cadáveres recogidos entre escombros que pudieron haber muerto con anterioridad), haciendo que el total de víctimas en casi dos años cruzara el umbral de las 66.000.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Estos números no reflejan los miles de cadáveres que siguen entre los escombros o tirados en lugares de difícil acceso para los rescatistas, así como las cifras de fallecidos este mismo domingo.

Además, a lo largo del sábado llegaron a los hospitales de toda Gaza 379 heridos, situando el total desde octubre de 2023 en 168.162.

El Ejército israelí aseguró este domingo haber atacado 140 “objetivos militares” en Gaza, entre los que incluyó estructuras militares, a milicianos e “infraestructura militar adicional”.

Estos objetivos pueden ser también infraestructuras civiles en las que las fuerzas armadas sospechan la presencia de combatientes, según han declarado portavoces castrenses a EFE con anterioridad.

“A pesar de la continua agresión y la escasez de suministros médicos y humanitarios, algunos hospitales y centros de atención primaria en la ciudad de Gaza (norte) continúan operando y prestando servicios a la ciudadanía”, aseguró en otro comunicado este domingo Sanidad.

En total, ocho hospitales siguen funcionando en la capital gazatí, núcleo actual de la ofensiva de Israel en la Franja.

Allí, el Ejército de Israel dice haber matado a cinco milicianos que trataban de disparar un misil antitanque hacia una estructura en la que se encontraban apostadas las tropas.

“Las tropas del Ejército siguen expandiendo sus operaciones en el área de la Ciudad de Gaza”, recogió un comunicado de las fuerzas armadas.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.

VIDEO RECOMENDADO