Manifestantes bloquean las principales carreteras de Israel para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza. Foto: EFE/ Atef Safadi
Manifestantes bloquean las principales carreteras de Israel para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza. Foto: EFE/ Atef Safadi
/ ATEF SAFADI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Manifestantes israelíes bloquean las carreteras del país para pedir un acuerdo en Gaza
Resumen de la noticia por IA
Manifestantes israelíes bloquean las carreteras del país para pedir un acuerdo en Gaza

Manifestantes israelíes bloquean las carreteras del país para pedir un acuerdo en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Varios bloquearon este martes algunas de las principales carreteras de Israel para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la .

Algunos de los manifestantes prendieron fuego a neumáticos para interrumpir el tráfico en varias intersecciones, y otros protestaron frente a las casas de varios ministros israelíes, según puede verse en imágenes compartidas en redes sociales por varios grupos prodemocracia israelíes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Netanyahu tilda de “accidente” el doble bombardeo israelí a un hospital de Gaza, con 20 muertos

Las manifestaciones forman parte de un día de protesta convocado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los del 7 de octubre y lleva semanas exigiendo al Gobierno israelí que ponga fin a la guerra y traiga de vuelta a sus seres queridos.

“Le pido a la ciudadanía: salid a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta”, dijo Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, durante una declaración a la prensa en Tel Aviv compartida por el Foro de Familias.

Los palestinos transportan a un médico herido en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP
Los palestinos transportan a un médico herido en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP
/ -

Se espera que a lo largo del día se sucedan varias marchas y protestas por todo el país, que culminarán a las 20.00 hora local (17.00 GMT) con una manifestación multitudinaria en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

El domingo 17 de agosto, en un evento similar, cientos de miles de manifestantes llenaron las calles del centro de Tel Aviv para exigir un acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras el primer ministro israelí, , sigue adelante con sus planes para intensificar la ofensiva y tomar la ciudad de Gaza.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC