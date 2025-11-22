Escucha la noticia
Más de 20 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza
Al menos 21 personas murieron el sábado en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según la Defensa Civil, un balance que fragiliza un poco más la tregua en el territorio palestino.
Israel dijo por su parte haber respondido a un ataque de Hamás y anunció la muerte de cinco de sus dirigentes. El ejército israelí reanudó sus bombardeos el miércoles.
Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra.
El sábado, el ejército israelí afirmó estar “atacando objetivos terroristas de Hamás”, en respuesta, según dijo, al ataque de un “terrorista armado” contra sus soldados en el sur del territorio.
Los bombardeos israelíes causaron al menos 21 muertos en Ciudad de Gaza (norte) y en Deir al Balah y Nuseirat, en el centro del territorio, indicó a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás.
En el hospital Al Aqsa de Deir al Balah, imágenes de la AFP mostraron ambulancias trayendo heridos, incluidos varios niños.
La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció posteriormente que el ejército había matado a cinco “terroristas de alto rango” del movimiento islamista palestino, acusándolo de haber “violado de nuevo el alto el fuego al enviar un terrorista a territorio controlado por Israel”.
Hamás, por su parte, también acusó a Israel de no respetar el acuerdo de alto el fuego, asegurando que quiere extender el territorio que controla en Gaza más allá de los límites acordados.
Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso al terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información de las diferentes partes.
Por otra parte, el ejército israelí también anunció el sábado nuevos ataques contra Hezbolá, en el sur del Líbano, a pesar de un alto el fuego acordado con el movimiento proiraní, al que acusa de intentar rearmarse.
