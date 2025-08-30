Más de 40 palestinos muertos en los ataques israelíes contra Gaza de las últimas horas

Tropas israelíes conducen un tanque cerca de la valla fronteriza de Israel con la Franja de Gaza el 19 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Tropas israelíes conducen un tanque cerca de la valla fronteriza de Israel con la Franja de Gaza el 19 de agosto de 2025.
Más de 40 palestinos murieron en los contra la en lo que va de sábado, dijeron a EFE fuentes médicas en el enclave.

Según los registros de los hospitales gazatíes, la mayoría de las muertes (25) se registraron en el norte de la Franja, donde se encuentra la ciudad de Gaza, cuya invasión ha ordenado el primer ministro israelí, .

Mientras, los hospitales del centro y el sur del enclave registraron 18 nuevos fallecidos, elevando a 43 el número de palestinos muertos desde primera hora del sábado hasta las 14.00 hora local (11.00 GMT).

Entre los fallecidos, además, se encuentran al menos cuatro personas que en uno de los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), el organismo apoyado por Israel y EE.UU. para distribuir alimentos en la devastada Franja, según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat, que recibió los cadáveres.

Otros 11 murieron en una serie de bombardeos contra el barrio Al Nasr de la ciudad de Gaza, a medida que el Ejército , donde se refugian alrededor de un millón de palestinos.

El barrio de Al-Saftawi, al oeste de Jabalia en el norte de Gaza, el 25 de agosto de 2025 tras un ataque israelí.

Más de 63.000 gazatíes han muerto y otros 159.000 han resultado heridos en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el registro de las autoridades sanitarias.

Además, 322 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de , que controla todos los accesos, según los registros de la Sanidad gazatí.

