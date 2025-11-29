Un hombre reacciona mientras carga el cuerpo de un niño muerto en un bombardeo israelí sobre al-Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de septiembre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Un hombre reacciona mientras carga el cuerpo de un niño muerto en un bombardeo israelí sobre al-Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de septiembre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
/ EYAD BABA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

Más de 70.000 muertos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás
Más de 70.000 muertos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás

Más de 70.000 muertos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás

Más de 70.000 personas murieron en la por la guerra entre Israel y estallada hace más de dos años, informó el sábado el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por el movimiento islamista.

El umbral se superó en medio de un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, que ambas partes se acusan mutuamente de violar.

Francisco Sanz

El ministerio detalló en un comunicado que la cifra de muertos por la guerra había aumentado a 70.100.

PUEDES VER: Fundación Humanitaria para Gaza respaldada por Israel y EE.UU. anuncia el fin de su misión

También indicó que desde el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, 354 palestinos murieron víctimas del fuego israelí.

Dos cuerpos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, añadió el ministerio. Uno de los cuales fue recuperado de entre los escombros.

Señaló que el aumento respecto a la cifra anterior se debió a que los datos relativos a 299 cuerpos habían sido procesados y aprobados por las autoridades.

A pesar del alto el fuego, el territorio palestino continúa sumido en una profunda crisis humanitaria.

Una mujer palestina llora mientras sostiene el cuerpo amortajado de un bebé muerto en un ataque de Israel contra el barrio de Shujaiyya, en la Ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Una mujer palestina llora mientras sostiene el cuerpo amortajado de un bebé muerto en un ataque de Israel contra el barrio de Shujaiyya, en la Ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA

La guerra de Gaza estalló con el , que resultó en la muerte de 1.221 personas. Ese día, los milicianos islamistas secuestraron también a 251 personas y las llevaron a Gaza.

Al inicio del alto el fuego más reciente, las milicias de Gaza mantenían a 20 rehenes vivos y a 28 cuerpos de cautivos fallecidos.

Hamás liberó desde entonces a todos los supervivientes y devolvió 26 restos mortales.

A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos.

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)

