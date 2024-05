“Me encuentro en la clínica de Al Mawasi donde Médicos Sin Fronteras da respuesta de atención primaria.

Más de 800.000 personas se han movido desde la ciudad de Rafah y ahora están asentadas en esta zona de Al Mawasi. La situación sigue siendo crítica; es mucha la gente la que está amontonada en campamentos improvisados. Hemos tenido que aumentar el espacio de la clínica Al Mawasi donde estamos brindando atención primaria a más de 600 personas al día. Más de 200 personas están viniendo a la clínica por temas de salud mental.

El paso fronterizo de Rafah sigue cerrado. Los suministros para las actividades humanitarias no están llegando, la rotación de nuestro personal de nuestros compañeros y compañeras no es posible de manera fluida y la situación de seguridad sigue siendo compleja. La gente sigue con miedo, la población vive en lugares en condiciones inhumanas. Nuestros pacientes llegan aquí en busca de salud, de atención primaria y de apoyo psicológico.

Niños con heridas y retrasos para recibir atención

Estamos viendo casos de niños con heridas, como el caso de Rúa que vimos ayer. Rúa es una niña de 6 años que llegó con una herida en la cabeza a causa de una bala que le rozó la cabeza. Como ha tenido que desplazarse muchas veces no pudo ir antes a un centro de atención primaria para que curar esa herida.

Por suerte, ayer, después de muchos desplazamientos, Roha llegó aquí [a la clínica de MSF en Al Mawasi] y nuestro equipo médico pudo atenderla. Esta niña va a poder seguir viniendo a nuestra clínica para curar la herida que tiene en la cabeza.

Otro caso es el de Bilal al que hemos visto hoy. Bilal y su madre tuvieron que abandonar Rafah tras las órdenes de evacuación por parte de las Fuerzas israelíes de la zona donde vivían.

En ese desplazamiento, con las prisas, corriendo y mientras dejaban todo atrás, Bilal sufrió una herida en la pierna y, solo hoy, varios días después de haberse asentado en estos campamentos que tenemos alrededor, es cuando han podido venir a curar la herida.

Los equipos de MSF han curado la herida de Bilal, una herida provocada por tener que salir corriendo y tener que asentarse en lugares donde no hay agua potable, donde no hay servicio de saneamiento y no hay electricidad.

Este es el día a día que nuestros equipos ven. Estamos ayudando a una población que está viviendo en una situación desgarradora, trabajamos día y noche, no damos abasto.

Necesitamos el alto el fuego, necesitamos trabajar en un espacio seguro porque es la única manera para poder dar atención de calidad a esta gente”.