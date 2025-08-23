Fotografía tomada el 11 de julio en la ciudad de Gaza de Nour Al-Shaer, de ocho meses de edad, con desnutrición grave, que es examinada por una enfermera de MSF. Foto: EFE/MSF/Nour Alsaqqa
Fotografía tomada el 11 de julio en la ciudad de Gaza de Nour Al-Shaer, de ocho meses de edad, con desnutrición grave, que es examinada por una enfermera de MSF. Foto: EFE/MSF/Nour Alsaqqa
/ Nour Alsaqqa
Agencia EFE
Agencia EFE

Mueren ocho gazatíes, incluidos dos bebés, por hambre y desnutrición
Al menos ocho personas han muerto en la en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola la Franja tras meses de , según fuentes médicas locales.

“Se registraron ocho nuevas muertes, entre ellas dos niños, en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición. Esto eleva el total de víctimas a 281, incluidos 114 niños” desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, detalló este sábado en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí.

Uno de los bebés muertos es la niña Ghadeer Brika, de cinco meses y que falleció ayer en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sufrir “desnutrición severa”, confirmó a EFE el doctor Ahmed.

Si bien la menor sufría atrofia y parálisis cerebral desde su nacimiento, no ha sobrevivido a la escasez de alimento y de complementos nutricionales.

“Murió por falta de leche”, declaró el padre de la niña, Ashraf Brika, a la agencia palestina Wafa, tras explicar que intentó conseguir sin éxito fórmula infantil (que es altamente nutritiva) en la devastada Franja.

Según la familia de la niña, su madre, Sahar Salim Brika, de 31 años, también padece desnutrición y no podía alimentar a su hija.

Fotografía tomada el 22 de julio en la ciudad de Gaza, de niños tratando de conseguir comida en los centros de distribución de ayuda humanitaria. Foto: EFE/UNICEF/Mohammed Nateel
/ Mohammed Nateel

La ONU declaró ayer, por primera vez en Oriente Medio, la que ya afecta a más de medio millón de personas. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que se trata de una hambruna “predecible y evitable” causada por el hombre.

En otro comunicado, el Ministerio de Sanidad gazatí instó hoy a la comunidad internacional a y el hambre e ir más allá de las meras declaraciones.

“Enfatizamos que la instigación de la hambruna es solo un elemento en los capítulos del genocidio, que también incluye la destrucción sistemática del sector salud y otros sectores, las matanzas masivas y la política de erradicación generacional”, denuncia el texto.

“Cientos de muertes podrían haberse evitado, y las vidas de miles están en juego”, añade.

