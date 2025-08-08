Nueve detenidos en Tel Aviv en las protestas contra el plan del Netanyahu de ocupar Gaza

Según la Policía, los manifestantes cortaron una vía en Tel Aviv durante una marcha ilegal y desobedecieron las órdenes policiales a negarse a salir de ella. Foto: EFE/Movimiento prodemocracia israelí/Yair Palti
Según la Policía, los manifestantes cortaron una vía en Tel Aviv durante una marcha ilegal y desobedecieron las órdenes policiales a negarse a salir de ella. Foto: EFE/Movimiento prodemocracia israelí/Yair Palti
Agencia EFE
Agencia EFE

La Policía israelí detuvo en la noche del jueves a nueve personas en Tel Aviv durante las protestas contra la intención del primer ministro, , de tomar el control de la , aunque por el momento el plan aprobado por el Gobierno israelí se refiere solo a la ciudad de Gaza, en el norte.

Según un comunicado de la Policía, los manifestantes cortaron una vía en Tel Aviv durante una marcha ilegal y desobedecieron las órdenes policiales a negarse a salir de ella.

“Incluso atacaron a los agentes, quemando hogueras y neumáticos en las vías de circulación y lanzando gases lacrimógenos contra la policía”, afirma la nota.

MIRA AQUÍ: Israel: protestan ante la oficina de Netanyahu durante la reunión del gabinete sobre Gaza


Tras los arrestos, la Policía abrió las vías y el tráfico pudo normalizarse.

“Enfatizamos que la libertad de protesta y expresión no significa la libertad de provocar incendios, bloquear carreteras principales, perjudicar la libertad de movimiento de muchas personas, burlar los controles policiales o atacar a los agentes”, dice el comunicado.

Miles de personas se congregaron este jueves en varias ciudades de Israel para protestar contra el plan , pidiendo un alto el fuego que permita que Hamás libere a los rehenes que quedan en la Franja (20 vivos y 30 muertos).

Fotografías de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza colocadas en una valla de alambre de púas durante una manifestación de familiares y simpatizantes, el 2 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA
Fotografías de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza colocadas en una valla de alambre de púas durante una manifestación de familiares y simpatizantes, el 2 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA

El gabinete de seguridad del dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave y que acoge a un millón de personas.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que , pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un “perímetro de seguridad” y entregarla a “fuerzas árabes que la gobiernen” sin amenazar a Israel y sin Hamás.

