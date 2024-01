Más de una decena de países occidentales han decidido retirar su apoyo financiero a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) luego de que Israel denunciara que un grupo de sus trabajadores colaboró con Hamás en los atentados terroristas del 7 de octubre.

El funcionamiento de la UNRWA, creada en 1949, depende en su totalidad de las contribuciones financieras. Según Reuters, más del 85% de sus fondos proviene de los estados miembro de la ONU, gobiernos regionales y la Unión Europea.

En el 2022, los principales aportantes a la UNRWA fueron Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia, Noruega, Francia, Arabia Saudí, Suiza, Turquía y la Unión Europea.

Tomando en cuenta que la decisión de congelar sus fondos ha sido adoptada por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Suiza, Canadá y Australia, es fácil intuir el golpe que esto representa para la agencia.

Un vocero de la UNRWA, de hecho, declaró este lunes 29 que si los aportes no se reanudaban la agencia solo podría continuar con sus operaciones hasta fines de febrero.

El Comercio conversó con el analista internacional Francisco Belaunde Matossian sobre el efecto que tendrá la decisión sobre la UNRWA, cómo impactará en el trabajo de la ONU en Medio Oriente y qué representa para el futuro en las relaciones entre Israel y las Naciones Unidas.

- ¿Cuánto impactará en las operaciones de la UNRWA este congelamiento de fondos?

La suspensión de fondos por parte de estos países sin duda representa un problema muy serio para esta agencia de la ONU, la va a afectar, sus funcionarios ya han dicho que solo les queda dinero para cumplir con sus funciones por mes y medio más. Finalmente, buena parte de la ayuda humanitaria que llega a Gaza la maneja esta agencia porque gran parte de la población gazatí vivía aún en barrios considerados como campos de refugiados. A raíz de la guerra, además, muchos tuvieron que dejar sus casas. El efecto puede ser dramático porque no hay otra agencia con una capacidad instalada para atender esta crisis humanitaria.

- ¿Es una medida proporcional a la acusación?

Que haya gente involucrada en actos terroristas sin dudas tiene que ser investigado y la propia UNRWA ha admitido que podrían existir esos casos. Pero de ahí a cortarle el apoyo financiero hay un trecho bastante complicado.

- ¿Cuán grave es que la agencia de la ONU sea acusada de tener miembros que colaboraron con Hamás en los atentados? ¿Cuánto golpea su labor en Medio Oriente?

En toda organización, en general, puede haber manzanas podridas. Es algo usual en toda organización. Pero este tema es más complicado porque tiene que ver con terrorismo, la brutalidad de los ataques del 7 de octubre y tiene que ver también con el hecho de que Israel mantiene un discurso contra la ONU. Ellos consideran que las Naciones Unidas posee una postura antisemita o, en todo caso, anti-Israel. Este caso complica el tema porque les da argumentos para decir que tenían razón en sus acusaciones de que la UNRWA apoya a Hamás. Ante eso, los países occidentales que apoyan a Israel sienten que deben tomar medidas contra esta organización.

- Israel y la ONU ya habían cruzado declaraciones en meses anteriores, todo indica que dicha relación seguirá empeorando...

Sí, claro. Va a seguir empeorando. Además, con el tema de que el Tribunal de La Haya (la Corte Internacional de Justicia - CIJ), a pesar de que no ordenaran el cese al fuego y aún no determine si hay un genocidio o no en Gaza, el hecho de que dijera que hay indicios posibles de genocidio y dictado medidas hace que Israel tampoco esté contento con esa corte.

- Con la decisión de gran parte de Occidente hacia la UNRWA, ¿cuál será el papel de las potencias de Medio Oriente hacia la ONU o Gaza en general?

Todavía no he visto que esos países digan que van a aumentar o no sus aportes. Por lo menos hasta ahora no lo he visto. Pero en otras ocasiones en la que se ha restringido el apoyo a órganos similares o incluso a financiar a la Autoridad Nacional Palestina ellos han cubierto en parte el hueco. En algún momento dado creo que tendrán que meter la mano al bolsillo. Pero para eso hay que esperar lo que diga o haga la UNRWA, han dicho que les queda dinero para mes y medio, quizás en ese tiempo alguno de los países occidentales restablezca el flujo de dinero a medida de lo que se vaya descubriendo.