Un manifestante sostiene un cartel que dice "Tu voz fue más fuerte que sus bombas", durante una manifestación de solidaridad con Gaza y Palestina en París, Francia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
Agencia AFP
ONU dice que investigaciones sobre matanzas israelíes en Gaza deben “arrojar resultados”
La insistió el martes en que Israel no solo debe investigar las supuestas como el bombardeo de un hospital que mató a 20 personas, incluidos periodistas, sino también asegurar que las pesquisas arrojen resultados.

“Tiene que haber justicia”, afirmó a periodistas el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al Kheetan, quien agregó que el gran número de muertes entre trabajadores de la prensa “plantea muchas preguntas sobre los ataques a periodistas”.

El vocero hizo estos comentarios un día después de un bombardeo israelí contra el hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la , que dejó al menos 20 muertos, cinco de ellos periodistas.

“Las autoridades israelíes en el pasado han anunciado investigaciones de tales matanzas”, recordó Kheetan.

“Por supuesto que es responsabilidad de Israel, como potencia ocupante, investigar, pero estas investigaciones deben arrojar resultados”, urgió.

“Aún no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas. Seguimos esperando los resultados de esas investigaciones y pedimos responsabilidad y justicia” agregó.

Kheetan afirmó que al menos 247 periodistas palestinos han muerto en Gaza desde que estalló la guerra por el ataque del movimiento islamista palestino del 7 de octubre de 2023.

“Estos periodistas son los ojos y oídos de todo el mundo y deben ser protegidos”, sostuvo.

