Presidente israelí: la decisión de Macron de reconocer Palestina “no promoverá la paz”

El presidente israelí, Isaac Herzog, considera que la decisión de Francia de reconocer el Estado Palestino no “promoverá la paz, ni ayudará a derrotar el terrorismo” en Oriente Medio, dijo este viernes en un comunicado.

“La declaración del presidente francés no promoverá la paz en el Medio Oriente. No ayudará a derrotar la amenaza del terrorismo. Y lo más importante, ciertamente, no ayudará a traerlos (a los rehenes israelíes) a casa más pronto”, indicó Herzog en un mensaje en el que adjuntó una fotografía de los ciudadanos que todavía permanecen en manos de Hamás.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Herzog se suma así a las críticas lanzadas en las últimas horas por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y algunos de sus principales ministros al anuncio que hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, esta pasada noche.

“Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar Israel, no para vivir en paz junto a él”, denunció Netanyahu en un mensaje de X. “Esta decisión recompensa el terror y corre el riesgo de crear otro satélite iraní, tal como se convirtió Gaza”, agregó.

Incluso también expresó su indignación este viernes el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, en sus redes sociales: “Los palestinos no deberían ser recompensados por los (ataques) del 7 de octubre ni por su apoyo a Hamás. Un gobierno funcional, incluso con una labor diplomática básica, podría haber evitado este anuncio perjudicial”.

Macron anunció este jueves que Francia reconocerá al Estado palestino en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN / CLEMENS BILAN

Macron anunció este jueves que Francia reconocerá al Estado palestino en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, para contribuir a la paz en Oriente Medio.

El jefe del Estado francés adelantó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU del próximo mes de septiembre.

En total, hay 148 Estados que ya reconocen a Palestina -tres cuartos de los miembros de la ONU-. Estados Unidos e Israel se oponen firmemente a este plan.