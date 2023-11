Israel y Hamas llevaron a cabo con éxito el primer intercambio de rehenes por presos palestinos, como parte de un acuerdo –que contó con la mediación de Egipto, EE.UU. y Qatar– para liberar a 50 secuestrados por el grupo extremista a cambio de 150 prisioneros durante los cuatro días pactados de tregua humanitaria.

Según consigna la agencia Efe, la primera tanda de 13 cautivos israelíes, entre los más de 240 que Hamas secuestró el 7 de octubre, regresó a casa después de que fueran entregados en la franja de Gaza por la agrupación islamista al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que los llevó a Egipto por el cruce de Rafah.

En Egipto fueron entregados a los servicios de seguridad del Estado hebreo, que los trasladaron por el cruce de Kerem Shalom a Israel. Allí pasaron por exámenes médicos preliminares y se les brindó acompañamiento psicológico para luego ser conducidos a diferentes hospitales en los que se reencontraron con sus familiares.

Entre los liberados hay seis ancianas, tres mujeres, tres niñas de 2, 4 y 5 años y un niño de 9. Ocho de los 13 pertenecen a tres grupos familiares y 12 son de Nir Oz, el kibutz donde Hamas actuó con mayor ferocidad y secuestró a 80 personas.

Como contrapartida, Israel excarceló a los primeros 39 prisioneros palestinos –24 mujeres y 15 adolescentes varones acusados de terrorismo, pero sin delitos de sangre– que fueron reunidos horas antes desde sus respectivas prisiones en la cárcel de Ofer, cercana a Jerusalén.

Desde allí el CICR los llevó hasta la localidad de Beitunia, en Cisjordania ocupada, donde los esperaban sus familias junto con unos 200 palestinos que celebraron su excarcelación, ya que algunos habían cumplido condenas de hasta ocho años.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la liberación y prometió el regreso de todos los rehenes. “Hemos completado el regreso de los primeros de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres y otras mujeres. Todos y cada uno de ellos son un mundo entero”.

El jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, autoexiliado en Qatar, señaló que el grupo está “comprometido con el alto el fuego y el acuerdo de rehenes, siempre que Israel también esté comprometido con ello”.

Como parte de un acuerdo paralelo, aparentemente mediado por Irán, según algunos medios, Hamas también liberó ayer a otros 11 cautivos no israelíes, diez tailandeses y un filipino, que el CICR sacó de la franja de Gaza y entregó a las autoridades de Israel.

– Sentimiento doble –

¿Cuál es el ánimo en Israel con esta tregua en medio del conflicto bélico? “La mayoría de la población está a favor del intercambio de prisioneros, al mismo tiempo que respalda la campaña militar en Gaza y quiere que el ejército continúe hasta la caída de Hamas”, explica a El Comercio Ido Zelkovitz, investigador israelí y profesor de la Universidad de Haifa.

Como especifican los términos del acuerdo, este podrá extenderse hasta diez días si Hamas se compromete a la liberación de al menos diez rehenes por día.

¿Aceptará ello Hamas? “Nadie puede predecirlo. Supongo que harían cualquier cosa para ganar tiempo adicional y reorganizarse”, opina Zelkovitz.

El capitán Roni Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), también se muestra cauto en diálogo con El Comercio: “Es un tema gubernamental, nosotros recibiremos las indicaciones y actuaremos. Ahora mismo estamos en posición de defensa en la franja de Gaza, atentos a cualquier posible incumplimiento de Hamas a la pausa operativa. Nos defenderemos, pero nunca abriremos fuego por iniciativa propia en cumplimiento del acuerdo suscrito”.

El militar, encargado de informar a los medios en español sobre las actualizaciones de la guerra, encuentra en todo caso que ayer se dio la primera razón para sonreír en medio de la campaña.

“Es un sentimiento de enorme alegría por los liberados, pero no deja de ser duro pensar en aquellos que aún siguen en Gaza. Nuestra felicidad viene de la mano de la tristeza. Cada uno de los 13 liberados tiene a un familiar que aún permanece secuestrado en Gaza o que fue asesinado durante los ataques. Aun si el acuerdo se cumple quedarán casi 200 secuestrados en la franja de Gaza”, recuerda Kaplan.

– La presión desde fuera –

Tal como advirtiera Netanyahu antes de la tregua, las fuerzas hebreas están convencidas de que el conflicto no terminará hasta erradicar a las fuerzas de Hamas de Gaza.

“Nosotros combatimos una guerra que inició Hamas. No habrá paz ni estabilidad, ni para la población gazatí ni para la israelí, mientras Hamas gobierne. Hay que eliminarlo y de esa manera se podrá establecer una nueva estabilidad. No tenemos otra opción, no estamos dispuestos a que nuestros niños vivan bajo la sombra del movimiento terrorista Hamas”, señala Kaplan.

Zelkovitz considera que “los gobiernos de los países árabes moderados aceptarán la caída de Hamas y les gustaría ver el regreso de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a Gaza”.

La firme postura del Estado hebreo podría ser una traba para las intenciones ya declaradas por varios países de que esta pausa temporal en los combates se convierta en una tregua duradera o hasta en un cese del fuego.

Según Zelkovitz, el gobierno de su país no estaría pendiente de la presión internacional. “El gobierno solo se preocupa por sus acuerdos con la administración estadounidense y sus estrechos aliados como Gran Bretaña y Alemania”.

Para Kaplan, “la comunidad internacional ha preferido criticar a Israel mientras Hamas utiliza muchos lugares y a su población como escudos humanos”.