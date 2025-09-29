Trump y Netanyahu negocian el fin de la guerra: las claves del plan de 21 puntos para Gaza (y qué pasará con Hamás)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un momento clave para el Medio Oriente. Ambos líderes negocian un acuerdo diplomático de 21 puntos con el que se busca poner fin a la guerra en Gaza iniciada en octubre del 2023 y la liberación de los 48 rehenes que están en poder de Hamás.

Según medios como The Washington Post y The Guardian, el exprimer ministro británico Tony Blair fue el encargado de elaborar y presentar el borrador inicial de la iniciativa, en coordinación estrecha con la administración Trump y con contactos regionales en el Medio Oriente.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El diario Times of Israel reveló que el documento de 21 puntos fue compartido la semana pasada por Estados Unidos con un grupo de países árabes y musulmanes en la Asamblea General de la ONU.

Personas caminan con bolsas de ayuda humanitaria recibidas en un centro de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo de Estados Unidos e Israel, el 26 de septiembre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA

El plan tiene dos partes fundamentales: Hamás debe dejar el poder y los palestinos podrán permanecer en Gaza. El segundo punto marca un vuelco con respecto a la intención de Trump de reubicar a los más de dos millones de gazatíes en otros países de la región para que Estados Unidos tome el control del enclave, que iba a ser convertido en una suerte de resort de lujo.

En este punto, cabe recordar que la coalición de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu ha trabajado de manera activa para alentar la migración voluntaria de los habitantes de Gaza. Para los más radicales, ese territorio palestido debería ser anexionado por Israel.

Por el contrario, Times of Israel remarcó que la propuesta contempla una posible vía hacia la creación de un Estado palestino, una vez que la reconstrucción de Gaza haya avanzado y se haya completado la reforma de la Autoridad Nacional Palestina.

Además, cuando Hamás deje el poder en Gaza, el Gobierno de Trump propone que en su lugar se debe establecer una autoridad provisional que esté liderada por figuras internacionales, entre ellas Tony Blair.

El ex primer ministro británico Tony Blair habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 22 de enero de 2025. (Foto de FABRICE COFFRINI / AFP). / FABRICE COFFRINI

Según el portal Infobae, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente; y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieron el domingo con Netanyahu en Nueva York para hablar de la propuesta de 21 puntos, y el primer ministro israelí manifestó dos objeciones:

Dijo que la cláusula ordenando el desarme de Hamás debería tener un texto más vinculante. Y que la Autoridad Nacional Palestina debería ser excluida del gobierno multilateral que conduciría la transición en Gaza durante los próximos años.

Hamás ha dicho que no ha recibido ninguna nueva propuesta.

Un palestino se refugia tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza, el 27 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER). / MOHAMMED SABER

Estos son los 21 puntos de la propuesta:

1. La Franja de Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será reurbanizada en beneficio de su población.

3. Si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará de inmediato. El Ejército israelí detendrá todas sus operaciones y se retirará gradualmente de la franja.

4. En las 48 horas posteriores a la aceptación pública del acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

5. Israel liberará a varios cientos de prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y a más de 1.000 gazatíes arrestados desde el inicio de la guerra, junto con los cadáveres de varios cientos de palestinos.

6. Una vez que los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica serán amnistiados. Aquellos que deseen abandonar la franja recibirán un salvoconducto hacia los países receptores.

7. Una vez alcanzado este acuerdo, la ayuda llegará a la Franja de Gaza a un ritmo no inferior a los límites establecidos en el acuerdo de rehenes de enero de 2025, que incluía 600 camiones de ayuda al día, junto con la rehabilitación de infraestructura crítica y la entrada de equipo para la remoción de escombros.

Un combatiente de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, asiste al funeral de dos combatientes en la ciudad de Gaza el 24 de enero de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

8. La ayuda será distribuida, sin interferencia de ninguna de las partes, por la ONU y la Media Luna Roja, junto con otras organizaciones internacionales no asociadas ni con Israel ni con Hamás.

9. Gaza será administrada por un gobierno temporal de transición de tecnócratas palestinos que se encargará de prestar servicios cotidianos a la población. El comité será supervisado por un nuevo organismo internacional establecido por EE.UU. en consulta con socios árabes y europeos. Este establecerá un marco para financiar la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas.

10. Se elaborará un plan económico para la reconstrucción de la Franja de Gaza mediante la convocatoria de expertos con experiencia en la construcción de ciudades modernas en Oriente Próximo y la consideración de los planes existentes para atraer inversiones y crear empleo.

11. Se establecerá una zona económica con tarifas y tasas de acceso reducidas que negociarán los países participantes.

12. Nadie estará obligado a abandonar Gaza, pero quienes decidan irse podrán regresar. Además, se animará a los gazatíes a permanecer en la franja y se les ofrecerá la oportunidad de construir un futuro mejor allí.

13. Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno. Se comprometerá a destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles. Los nuevos líderes de la franja se comprometerán a la coexistencia pacífica con sus vecinos.

14. Los socios regionales proporcionarán una garantía de seguridad para asegurar que Hamás y otras facciones gazatíes cumplan con sus obligaciones y que Gaza deje de representar una amenaza para Israel o su propio pueblo.

15. Estados Unidos colaborará con socios árabes y otros para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará inmediatamente para supervisar la seguridad en la Franja. Esta fuerza desarrollará y entrenará una fuerza policial palestina, que servirá como un cuerpo de seguridad interna a largo plazo.

16. Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. Su Ejército entregará gradualmente el territorio que actualmente ocupa, a medida que las fuerzas de seguridad de reemplazo establezcan el control y la estabilidad en la Franja.

17. Si Hamás retrasa o rechaza esta propuesta, los puntos anteriores se aplicarán en zonas libres de terrorismo, que las Fuerzas de Defensa de Israel cederán gradualmente a la fuerza internacional de estabilización.

18. Israel se compromete a no atacar otra vez Qatar. EE.UU. y la comunidad internacional reconocen el importante papel mediador de Doha en el conflicto de Gaza.

19. Se establecerá un proceso para desradicalizar a la población. Esto incluirá un diálogo interreligioso destinado a cambiar la mentalidad y las narrativas en Israel y Gaza.

20. Una vez que la reurbanización de Gaza haya avanzado y se haya implementado el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la creación de un Estado palestino, que se reconoce como la aspiración del pueblo palestino.

21. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para la coexistencia pacífica".

Israel y Estados Unidos bajo presión

Ronen Ohel, hermano del rehén israelí Alon Ohel, habla en el podio durante una protesta antigubernamental organizada por las familias de los rehenes israelíes capturados por Hamás desde octubre de 2023. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

El analista internacional Juan Velit Granda, quien fue embajador del Perú en Israel, dijo a El Comercio que el plan de 21 puntos puede servir como un instrumento para lograr un alto el fuego inmediato, debido a las presiones, especialmente políticas de carácter internacional, que enfrentan tanto Israel como Estados Unidos. Sin embargo, manifestó que tiene profundas dudas sobre su completa implementación.

“El agotamiento político con respecto a Gaza ha llevado a un aislamiento internacional tanto de Israel como de Estados Unidos, y eso se hizo evidente en la última Asamblea General de la ONU”, dijo Velit.

Según el especialista, en el plano interno Israel enfrenta una creciente oposición al liderazgo de Netanyahu, incluso dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel. En paralelo, dijo que Trump lidia con el distanciamiento de aliados árabes estratégicos, lo que convierte el fin de la guerra en una necesidad también para su administración.

¿Pero podrá Trump convencer a Netanyahu? Velit reconoció que el presidente de Estados Unidos es una de las pocas figuras mundiales con capacidad de influencia sobre Netanyahu. Pero también sugirió que Netanyahu manipula a Trump.

Agregó que convencer a Netanyahu también requerirá someter a los halcones que sostienen su gobierno de coalición.

En cuanto a Hamás, Velit cree que es factible que negocie y que acepte desarmarse y dejar el poder en Gaza, pero vía intermediación de países árabes e incluso del propio Irán. “Han sido muy golpeados”, remarcó.

Velit destacó que el plan deja de lado la idea de Trump de convertir a Gaza en un resort de lujo. “Nunca creí que haya sido una propuesta seria. Era una cosa de locos. Era inhumana, absurda e impracticable”.

También valoró la figura de Tony Blair como posible supervisor de la implementación del plan, debido a que tiene “credibilidad”.

“Ojalá el plan avance —concluyó Velit—, por razones de humanidad, porque la tragedia en Gaza ya alcanza proporciones mucho mayores de las que admiten las cifras oficiales”.

VIDEO RECOMENDADO