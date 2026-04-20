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Palestinos sentados sobre las ruinas de sus hogares destruidos en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 24 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Palestinos sentados sobre las ruinas de sus hogares destruidos en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 24 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Por Agencia AFP

Naciones Unidas y la Unión Europea anunciaron el lunes que se necesitarán 71.400 millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza durante la próxima década, según las estimaciones de un estudio realizado con el Banco Mundial.

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