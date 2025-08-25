Un periodista sostiene una cámara ensangrentada perteneciente al fotoperiodista palestino Hussam al-Masri, contratista de Reuters, quien murió en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de Gaza. (Foto de AFP).
Un periodista sostiene una cámara ensangrentada perteneciente al fotoperiodista palestino Hussam al-Masri, contratista de Reuters, quien murió en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de Gaza. (Foto de AFP).
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
RSF reclama el fin de la impunidad de Israel tras el asesinato de 4 periodistas más en Gaza
Resumen de la noticia por IA
RSF reclama el fin de la impunidad de Israel tras el asesinato de 4 periodistas más en Gaza

RSF reclama el fin de la impunidad de Israel tras el asesinato de 4 periodistas más en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

ha reclamado el “fin de la impunidad” de tras la muerte este lunes por un ataque de su Ejército de 19 personas en el hospital Nasser de Gaza, entre los cuales cuatro periodistas que deberían estar protegidos también en tiempos de guerra por una resolución de la .

“¿Hasta dónde irán las fuerzas armadas israelíes en su acción de eliminación progresiva de la información en Gaza? ¿Hasta cuándo desafiarán el derecho humanitario internacional?“, se ha indignado en una declaración Thibaut Bruttin, el director general de RSF, que ha recordado que a manos de las fuerzas israelíes en los dos últimos años.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: La ONU reivindica que la declaración de hambruna en Gaza debe “llevar a la acción”

Bruttin ha hecho hincapié en que hace diez años el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que “protege a los periodistas en periodo de conflicto”, pero .

Por eso reclama “una reunión urgente” del Consejo de Seguridad para que se haga respetar ese texto y “poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, proteger a los periodistas palestinos y abrir el acceso al enclave a todos los reporteros”.

Los palestinos se reúnen frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes. Foto: AFP
Los palestinos se reúnen frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes. Foto: AFP
/ -

El se produjo por dos impactos que alcanzaron el último descansillo de la escalera de incendios, donde los informadores solían grabar y hacer directos.

Los reporteros fallecidos son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catalí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC