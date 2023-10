Una fuerte explosión en un hospital de Gaza mató el martes a casi 500 palestinos, según el Ministerio de Sanidad del enclave gobernado por el movimiento islamista Hamás. Los palestinos acusar a Israel de haber realizado un bombardeo, mientras que el ejército israelí culpa al grupo Yihad Islámica Palestina por el lanzamiento fallido de un cohete que cayó en el centro médico. Sobre este tema y sus implicancias conversamos con Andrés Gómez de la Torre, analista especializado en temas de Defensa y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia.

— Para Israel está claro que un proyectil de la Yihad Islámica fue lo que impactó en el hospital de Gaza. ¿Un cohete como los que suelen disparar los palestinos puede matar a 500 personas; por qué los mismos cohetes que impactan en Israel no causan tal nivel de daño?

Un solo cohete no puede causar lo que pasó en el hospital de Gaza. Los cohetes de los que dispone Hamás y la Yihad Islámica, que pueden entrar como contrabando en Gaza o ser fabricados por ellos como los Qassam, no tendrían la capacidad de hacer un daño muy grande, de tal manera habría que precisar muy bien cuál es el nivel del daño que ha dejado en el lugar de impacto. Para que causen ese nivel de daño en cuanto a los muertos tendría que haber sido al menos menos una andanada de cohetes. Hay acusaciones recíprocas sobre lo que pasó, pero habría que ver cuáles son los efectos reales que hay sobre el terreno.

El hospital Al Ahli en Gaza el 18 de octubre de 2023 tras la explosión del martes. (EFE/EPA/MOHAMMED SABLE). / MOHAMMED SABER

—¿Si se trató de un misil de Israel, como acusan los palestinos, necesariamente en el lugar del del impacto tendría que haber un gran cráter?

Un misil guiado como normalmente usa Israel para hacer sus ataques quirúrgicos provoca cráteres de profundidad cuando da en el blanco. Hamás y la Yihad Islámica emplean cohetes de alto contenido artesanal o antiguos, que no tienen el poder de fuego de un misil guiado como el que emplea Israel.

— ¿Cabe la posibilidad de que pueda ser una acción de falsa bandera, un ataque provocado para señalar a Israel, o se trató simplemente de un error?

En todo tipo de conflictos siempre hay operaciones de falsa bandera, por lo cual hay que tener mucha cautela en las primeras horas cuando se produce un hecho para no adelantar posiciones. También está el concepto de fuego amigo, que justamente da ese margen discrecional a los errores que se pueden producir particularmente por el lanzamiento de cohetes no guiados. Con los misiles guiados el margen de error es menor. Siempre existe un margen más alto cuando se trata de estos cohetes no guiados exsoviéticos, chinos, etc, que son tierra – tierra y que generalmente son disparados en la modalidad de salva.

Según las autoridades palestinas en Gaza, cientos de personas murieron en un ataque aéreo al hospital de Gaza el 17 de octubre. (EFE/EPA/MOHAMMED SABLE). / MOHAMMED SABER

— Israel había ordenado la evacuación de al menos un hospital de Gaza, algo que fue interpretado por los palestinos como una amenaza de bombardeo. ¿En el contexto de una guerra, cómo se puede interpretar esa orden?

Desde hace mucho tiempo se hablaba de la niebla de guerra, que es lo que te impide ver qué hay detrás de las cosas, niebla de guerra por las descargas de fusilería que producían mucho humo. Hoy a eso se le llama fake news, desinformación, operaciones psicológicas y propaganda, son las llamadas guerras multidominio. Lo que ha pasado con el hospital puede ser una coincidencia con lo que mencionas en la pregunta, y que corre en favor de la versión palestina del ataque israelí.

— Estados Unidos se ha puesto del lado de Israel, ¿cree que ellos manejan información diferente a la que expuso Israel como pruebas de que fue la Yihad Islámica o confía enteramente en la versión israelí?

No es que Estados Unidos se ha puesto totalmente del lado de Israel. Si uno lee entre líneas la declaración de Joe Biden, dice que todo apunta a que viene del otro lado. Tampoco ha sido tajante, pero sí se inclina por creer a Israel. El valor agregado de su declaración es que dice haber recibido información del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que eso es para mí más importante. Tampoco es concluyente al 100%, por eso creo que está bien asesorado Biden, pues siempre hay que mantener la cautela, no hay que ser tan enfáticos en este tipo de temas.

Andrés Gómez de la Torre.

— ¿Esto que pasó en el hospital es un preludio de lo que podría suceder en una guerra urbana si Israel inicia su ofensiva terrestre en Gaza?

Lo que pasó en el hospital podría ser un preludio de algo si se trató de una operación de falsa bandera o de una provocación deliberada para acelerar algo desde el punto de vista de los palestinos. Se presta a muchas lecturas. Pero lo cierto es que en lo personal, pienso que el peor escenario para Israel es entrar a una guerra urbana, porque esto va a tener consecuencias militares y estratégicas muy complicadas. De acuerdo con las experiencias que ha tenido Estados Unidos en Mogadiscio y Faluya, que son dos operaciones emblemáticas de guerra urbana, las cuales Israel ha estudiado mucho, la operación tendrá una serie de consecuencias sobre el terreno, y también implicancias internacionales. Puede llegar a ser una guerra de desgaste. Entonces, yo creo que Israel debe meditar con mucho cuidado cuáles son sus pasos a seguir en las próximas horas. Tiene que coordinar también con Estados Unidos los pasos a seguir. En una guerra urbana en lugares como la Franja de Gaza es muy difícil sostener los conceptos de ataques quirúrgicos y evitar daños colaterales, por la propia geografía de la zona.

— ¿Irán y sus aliados como Hezbolá podrían responder militarmente por lo que ha pasado en el hospital, o esas amenazas no irán más allá de los discursos?

Una respuesta militar de Irán y Hezbolá dependerá mucho de la envergadura de cómo siga la campaña de Israel. Si va por un ataque masivo más un ejército de ocupación mediante una guerra urbana, pueden responder militarmente. Pero, eventualemte, se abstendrán en caso de que Israel escuche el llamado del secretario gerenal de la OTAN, en el sentido de que la respuesta debe ser proporcional, es decir, ir por los ataques de retaliación desde el aire a través de aviones de combate o de drones. Y lo que ha dicho Biden es también importante, que Israel debe ser muy cauto a la hora de actuar.