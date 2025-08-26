Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra la guerra y piden liberar a los rehenes en Gaza

Manifestantes en apoyo a las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza se manifiestan en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 26 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Agencia EFE
Agencia EFE

Decenas de miles de personas se concentraron este lunes en la Plaza de los Rehenes de y en las calles aledañas, desbordadas por la multitud, en una manifestación masiva contra la guerra que puso fin a una jornada nacional de protestas.

Imágenes difundidas en redes sociales y una retransmisión en directo del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos -que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados- muestran a los manifestantes portando carteles con las fotos de los rehenes, además de banderas israelíes y amarillas, estas últimas en señal de apoyo a los cautivos.

MIRA AQUÍ: Israel alega que había una cámara de Hamás en el hospital de Gaza donde mató a 20 personas, entre ellas 5 periodistas

En el escenario intervinieron varios familiares de los secuestrados, entre ellos está Noam Perry, cuyo padre, Haim Perry, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y murió en cautiverio a los 79 años.

Mi padre y otros 41 rehenes asesinados en Gaza revelan una terrible verdad: cada día adicional de guerra pone en peligro a los que siguen vivos”, dijo Noam en inglés.

Noam también se dirigió al presidente de Estados Unidos: “Presidente Trump, mire a esta multitud, mire las imágenes de las calles de Israel. El pueblo de Israel está votando con sus pies: la nación quiere que la guerra termine y que los rehenes vuelvan a casa. Para mi padre ya es tarde, pero usted aún puede salvar a los demás y ser recordado como el presidente que hizo historia”.

La protesta culminó una jornada de manifestaciones contra la decisión del Gobierno israelí de expandir la ofensiva militar en la Franja de Gaza, en lugar de negociar un acuerdo para la liberación de los secuestrados.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

