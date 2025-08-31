Palestinos lloran junto a los cuerpos cubiertos de sus familiares en el hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, el 31 de agosto de 2025. (Foto de MOHAMMED SABER / EFE)
Palestinos lloran junto a los cuerpos cubiertos de sus familiares en el hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, el 31 de agosto de 2025. (Foto de MOHAMMED SABER / EFE)
/ J.P.Gandul
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado y sigue destruyendo la ciudad de Gaza
Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado y sigue destruyendo la ciudad de Gaza

Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado y sigue destruyendo la ciudad de Gaza

El Ejército israelí mató al menos a 105 palestinos en desde el sábado, según el recuento de hoy domingo de fuentes médicas locales, mientras que las tropas israelíes continúan su incursión en el barrio de , en la capital del enclave, donde bombardearon viviendas y otros edificios.

El sábado, al menos 85 personas fueron asesinadas, entre ellas 43 en la Ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan.

Francisco Sanz
Sus muertes de suman a una veintena que murieron este domingo por la madrugada.

Según fuentes medicas locales, 13 gazaties fallecieron cerca de varios puntos de distribución de ayuda -9 en Wadi Gaza, en el centro del territorio, y 4 en dos puntos cerca de la ciudad sureña de Rafah- cuando trataban de acceder a comida repartida por la Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), organismo respaldado por Israel y Estados Unidos y cuya gestión ha generado polémica.

Otros siete gazatíes perdieron la vida en distintos ataques israelíes. Tres murieron en un bombardeo contra tiendas de campaña de desplazados cerca de las Torres Maqousi, en el norte de la Ciudad de Gaza.

Una persona falleció en la zona de Deir al Balah, en el centro del enclave, y otras dos en las inmediaciones de Rafah, en el sur. Las fuentes advirtieron de que podrían encontrarse más cadáveres aún no recuperados.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 63.000 gazatíes han muerto y 159.000 han resultado heridos, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control del grupo islamista.

Además, 332 gazatíes, incluidos 124 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, según los registros de las autoridades sanitarias del enclave.

La mayoría falleció este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

