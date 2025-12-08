Una niña de 1 año asesinada por un francotirador israelí entre los 3 muertos hoy en Gaza

Una niña de 1 año, asesinada por un francotirador israelí, es una de las tres personas que murieron este domingo por fuego del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

En su reporte diario de fallecidos, que se refiere a los del día anterior, Sanidad indica este lunes que dos cuerpos fueron además recuperados de entre los escombros del territorio, lo que aumenta hasta 70.365 los muertos en Gaza por fuego israelí desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 en respuesta a los ataques de Hamás.

Según informó a EFE un responsable de Sanidad de Gaza, la niña fue alcanzada por un francotirador en la zona de Fash Farsh, cerca de Rafah, en el sur del enclave palestino.

Los otros dos fallecidos son dos hombres que murieron en la zona de Yabalía, en el norte de la Franja, según la misma fuente.

Un niño palestino desplazado permanece de pie sobre las ruinas de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre, diariamente mueren gazatíes por fuego israelí, en algunos casos mujeres y niños que se dirigían a sus casas en zonas controladas por el Ejército de Israel.

El Ejército israelí informa de algunas de esas muertes, afirmando por regla general que se trata de “terroristas” que suponían un riesgo para sus tropas.