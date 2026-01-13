Unicef: Israel ha asesinado a más de 100 niños desde el alto el fuego en Gaza

Un hombre reacciona mientras carga el cuerpo de un niño muerto en un bombardeo israelí sobre al-Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de septiembre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Más de cien niños han muerto por en los tres meses de alto el fuego, advirtió este martes el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder.

Unicef ha certificado la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas bajo ataques de drones —incluidos drones suicidas y cuadricópteros— y de tanques, entre otros, señaló en rueda de prensa telemática para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra.

PUEDES VER: Junto a Netanyahu, Trump dice que Hamás debe desarmarse

Elder matizó que este número solo refleja los incidentes donde hubo , por lo que la cifra de niños palestinos asesinados podría ser incluso mayor.

“Un alto el fuego que frena las bombas es un avance, pero uno que aún entierra niños no es suficiente”, denunció el portavoz desde Gaza.

Elder aclaró que los ataques que mataron a un centenar de niños se dieron al oeste de la ‘línea amarilla’, “donde están los palestinos”.

Varios niños palestinos heridos son rescatados del lugar de un bombardeo israelí el norte de la Franja de Gaza. Foto: MOHAMMED SABER/EFE
La ‘línea amarilla’ es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, el 54 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

El portavoz de también criticó la decisión de Israel de restringir el acceso a Gaza a 37 organizaciones humanitarias.

“Cuando ha prohibido a organizaciones clave entregar ayuda y dar testimonio, así como el acceso a periodistas extranjeros, ¿cree que restringir el escrutinio sobre el sufrimiento de los niños va a limitar las consecuencias?”, lamentó.

A las puertas de 2026, el desánimo impera entre los palestinos de la Franja de Gaza, "sumidos en una profunda devastación y dolor" tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel que el alto el fuego -en vigor desde mediados de octubre- todavía no ha logrado detener totalmente. (EFE)

