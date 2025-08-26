Unión Europea ve inaceptable asesinato de periodistas, sanitarios y civiles en ataque israelí en Gaza

La Unión Europea (UE) tildó este martes de “completamente inaceptable” el asesinato el lunes de cinco periodistas, cuatro trabajadores sanitarios y varios civiles en Gaza, a raíz de un ataque israelí contra el hospital Nasser, que se ha cobrado al menos veinte víctimas mortales.

“Los civiles y los periodistas deben estar protegidos por el Derecho internacional”, destacó en un comunicado un portavoz del alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

En ese sentido, reiteró el llamamiento de la UE a Israel para que respete el Derecho internacional humanitario y garantice que se investiguen estos ataques.

Además, tomó nota de la declaración de las autoridades israelíes de que se llevará a cabo una investigación exhaustiva.

“Ha habido demasiadas víctimas mortales en este conflicto”, indicó el portavoz, que expresó la UE solidaridad de la UE con las familias de las víctimas, la comunidad periodística y todos los civiles de Gaza que siguen pagando el precio más alto.

Durante la rueda de prensa de la Comisión Europea, el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni reconoció que en Gaza “el sufrimiento es insostenible” y “la hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos”.

“Se necesitan medidas urgentes para frenar y revertir la hambruna, y se debe proteger el espacio humanitario”, subrayó.

El número de periodistas asesinados en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a seis. Foto: EFE/ Ahmad Awad

El lunes, la comisaria europea de Emergencias y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, dijo en redes sociales que Israel debía “cesar la práctica de matar a quienes intentan informar al mundo sobre lo que sucede en Gaza”.

Recalcó que médicos y rescatistas “deben estar protegidos en todo momento” bajo el Derecho Civil Humanitario.

Los cinco periodistas asesinados por el ejército israelí trabajaban para medios internacionales y fueron atacadas en el punto en el que solían realizar directos.

Además, al menos un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, falleció en el ataque, según informó el hospital en un comunicado.

Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad, en un ‘doble golpe’, que es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar.

En este doble ataque fueron asesinados Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), la antes mencionada Mariam Abu Daqqa(informadora de la agencia estadounidense AP), Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC) y Ahmed Abu Aziz (periodista para la Red Quds Feed).