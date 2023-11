Los familiares de palestinos que viven en Gaza que hoy fueron recibidos por el papa Francisco aseguraron que el pontífice reconoció que las acciones de Israel en respuesta al ataque de Hamás son un “genocidio” y le invitaron a viajar a la Franja porque “su presencia puede confortar a la gente que vive en la región”.

“No teníamos expectativas de visitar al papa. Él fue muy claro, la palabra genocidio no salió de nuestra boca, sino de la voz del papa Francisco”, dijo Shareem Hiel, que ha perdido a dos de sus tíos por la falta de anestesia en Gaza, en una rueda de prensa en Roma celebrada tras su reunión con el pontífice.

El pontífice recibió hoy en el Vaticano a diez palestinos que tienen familiares viviendo en Gaza, así como a un grupo de doce familiares de rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás desde el pasado 7 de octubre.

“Genocidio fue la palabra que exactamente pronunció”, aseguró Yousef Al Khuri, quien añadió que “de hecho, en los primeros 10 minutos nos habló de lo que ya sabe de Gaza, y describió lo que pasa como un genocidio”.

Poco después, mientras aún se celebraba la rueda de prensa, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, aseguró: “No me consta que utilizara tales palabras. Utilizó los términos que empleó durante la Audiencia General y palabras que, en cualquier caso, representan la terrible situación de Gaza.”

Pero los familiares insistieron en que Francisco pronunció “la palabra genocidio” y Al Khuri explicó que el papa dejó claro que “el terror no puede justificar el terror”.

“El Santo Padre tiene mucho poder en el mundo y puede pedir un alto al fuego, pero esta no es la única petición que le hemos hecho. Le pedimos que use su poder para ir personalmente y visitar Gaza, para poner fin a este genocidio, porque creemos que su presencia puede confortar a la gente que vive en la región”, añadió.

Y explicó que el papa les dijo que es una buena idea y que lo hablará con sus diplomáticos.

“El Santo Padre sabía que Gaza no tiene agua, y que la gente usa agua salada. Sabe que no hay electricidad y medicina y que las necesidades básicas de los palestinos no son proporcionada”, dijo Hiel, que insistió en que “el mundo necesita saber que no hay conflicto con Israel y no hay paz con Israel, porque la paz necesita de justicia”.

Khadega Darabh, un palestino que vive en Bélgica y que ha perdido a nueve familiares en Gaza, explicó que el papa “mostró simpatía y que entiende la situación en Gaza. Comenzó el encuentro compartiendo con nosotros las noticias que va recibiendo sobre el conflicto, lo que muestra cómo de involucrado”.

Francisco, añadió, “ha insistido en un alto al fuego. Pero un alto al fuego no es suficiente, y lo que hemos oído en las noticias es solo una pausa humanitaria, no un alto al fuego. Porque mantiene el status quo para que vuelva a suceder otro genocidio después de un mes, un año, o incluso dos años”.