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Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio de la tregua. En este periodo, Israel reportó cinco soldados muertos. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio de la tregua. En este periodo, Israel reportó cinco soldados muertos. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
/ MOHAMMED SABER
Por Agencia AFP

Al menos 11 personas murieron, entre ellas un periodista de Al Jazeera y cuatro miembros de una misma familia, en ataques aéreos de Israel, a pesar del alto el fuego vigente en el territorio palestino, dijeron este sábado fuentes médicas en la Franja de Gaza.

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