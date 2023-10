Una niña peruana de 6 años, que se encuentra en Gaza junto a su madre palestina, está “a buen recaudo” y ha sido incluida en una lista de personas que serán autorizadas para ingresar a Egipto, informó este martes el embajador peruano en El Cairo, Guillermo Betancourt.

El diplomático declaró a la emisora RPP que la pequeña visitaba junto a su madre a sus familiares en Gaza cuando estalló el conflicto tras el ataque del brazo armado del grupo islamista Hamás contra Israel.

Betancourt indicó que se comunicó con el padre de la niña, un ciudadano peruano-egipcio, que le informó que su hija se encuentra “a buen recaudo” junto a su madre.

“En lo que concierne al caso de la niña peruana en Gaza, hemos tomado contacto con los familiares. La niña y su madre se encuentran bien, están a buen recaudo. En este momento, están en una localidad cercana a la zona de frontera (con Egipto)”, explicó el embajador.

El diplomático remarcó que tanto la niña como su madre “ciertamente están preocupadas” por la situación que afronta la zona y los representantes de la embajada peruana están “muy atentos para que ingresen a territorio egipcio”.

“Solo estamos esperando que se abra el paso fronterizo del otro lado, porque el lado egipcio está abierto, pero no al otro lado, porque las condiciones de seguridad no lo permiten. No hay ningún ciudadano extranjero que esté pasando a Egipto por Rafah dada la situación de inestabilidad al otro lado”, acotó.

El embajador añadió que “los planes de la niña y su madre son ingresar a Egipto, venir a El Cairo, y de ahí retornar al Perú, porque esta familia tiene como residencia permanente el Perú”.

Betancourt también dijo que aún no “está verificado” el reporte de que hay otra familia peruana en Gaza que requiere del apoyo de las autoridades de su país para salir hacia Egipto.

“No están claras las condiciones, hay problemas con el DNI y creo que no es un caso de ayuda humanitaria. El único caso claro y verificado es el de la niña peruana, que es nuestra principal preocupación”, sostuvo.

La cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y las milicias del enclave alcanzó este martes los 3.000 y el número de heridos se elevó a más de 12.500, según informó el Ministerio de Sanidad Palestino.

Israel lleva once días bombardeando Gaza tras el ataque terrorista lanzado por el brazo armado de Hamás el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos en su territorio.