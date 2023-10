El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este miércoles que la organización islamista Hamás, que lanzó el 7 de octubre pasado un asalto contra Israel y mató a más de 1.400 personas, “no es una organización terrorista” sino un “grupo de luchadores por la liberación”.

“Todo Occidente considera a Hamás una organización terrorista. Desde aquí lo digo: Israel, tú puedes serlo; Occidente tiene muchas deudas contigo. Pero Turquía no tiene deudas contigo. Hamás no es una organización terrorista; es un grupo de luchadores por la liberación, que lucha por proteger a su tierra y a sus ciudadanos”, dijo Erdogan en el Parlamento de Ankara.

El mandatario acusó a Israel de “matar a niños” en Gaza mediante bombardeos.

Destacó que él estrechó la mano del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, una única vez, durante un encuentro en Estados Unidos el mes pasado, en el marco de los esfuerzos por mejorar los vínculos entre ambos países tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas el año pasado.

“Netanyahu ha abusado de nuestra buena voluntad. Teníamos el proyecto de ir a Israel y lo hemos cancelado”, dijo Erdogan hoy durante el discurso ante su partido en el Parlamento, transmitido en directo por la cadena NTV.

El jefe del Estado turco pidió un “alto el fuego inmediato” en Gaza para poner fin “tanto a los ataques israelíes como al lanzamiento de cohetes (por parte de Hamás) contra Israel”, así como la apertura urgente de un “pasillo humanitario” con permiso de paso para los heridos en Gaza.

También el envío de ayuda humanitaria a través del cruce fronterizo con Egipto debe continuar, ya que el número de camiones enviados hasta ahora supone “una gota en el desierto que no significa nada”, agregó.

Erdogan subrayó que Turquía, como República con “una mentalidad y tradición de Estado de miles de años, forjada en las guerras contra Bizancio, las Cruzadas y los ataques mongoles”, estará siempre del lado palestino.

“En un mundo lleno de muertos vivos, nosotros como país y nación seguiremos pregonando la verdad, y para ello seguiremos empleando todos los medios políticos, diplomáticos y si hace falta hasta militares”, afirmó el presidente turco, sin detallar ninguna medida en concreto.

“Haremos lo que podamos, con el corazón, con la lengua, con la mano. No abandonaremos la postura que nos exige nuestra civilización, nuestra fe y nuestra cultura. A la vez, no recurriremos a iniciativas sin estrategia que no beneficien al pueblo palestino ni a nuestro país”, agregó.

Más adelante expresó su convicción de que una iniciativa de Turquía en alianza con otros países islámicos sería la manera “más eficaz para proteger al pueblo palestino y a los musulmanes de Gaza”.

“Creemos que nuestras propuestas de establecer potencias garantes es el método más concreto y eficiente para alcanzar una solución realista al menos a corto y medio plazo”, dijo en alusión a su defensa de una solución de paz que establecería un Estado palestino junto al israelí, garantizada por otras naciones.

“Estamos dispuestos a ser uno de los garantes para el lado palestino con nuestra presencia humana, política y militar”, insistió Erdogan.

Por otro lado, recordó que Turquía ha enviado hasta ahora ocho aviones con ayuda humanitaria a Egipto para su traslado a Gaza.