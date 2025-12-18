Hamás condena muerte de niños por hipotermia en Gaza y responsabiliza a Israel

Hamás condenó este jueves las muertes de niños por hipotermia en la Franja de Gaza a raíz del frío y los temporales de los últimos días, el último un bebé de un mes en Yan Yunis, y responsabilizó a Israel.

“Las continuas muertes de niños en Gaza, la última de las cuales fue la de un niño en Jan Yunis, debido al intenso frío; su permanencia en tiendas de campaña y la falta de refugios adecuados, constituyen un claro crimen cometido por la ocupación al continuar su bloqueo de la Franja de Gaza e impedir la reconstrucción”, afirmó el portavoz del grupo militar, Hazem Qasem.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, reportó este jueves que 13 personas han muerto a consecuencia del temporal de frío y lluvias que azota al enclave palestino desde hace una semana.

Dos menores perdieron la vida por hipotermia y once edificios se derrumbaron debido a la tormenta Byron, informó hoy a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El lunes ya falleció un bebé de dos semanas a causa de una hipotermia y hoy se ha reportado el deceso de otro recién nacido, de un mes de vida, que murió por esta misma causa en las últimas horas en Al-Mawasi (Jan Yunis, Gaza).

En el comunicado publicado por Hamás, Qasem pidió a la administración estadounidense y a su presidente, Donald Trump, que ejerza presión sobre Israel para que permita la entrada de ayuda y refugios así como la apertura de los cruces.

Las inclemencias meteorológicas de los últimos días han dejado centenares de tiendas de campaña anegadas y destruidas; en ellas subsistían miles de gazatíes desplazados internamente por el conflicto.

El servicio de emergencias gazatí Defensa Civil ha cifrado en más de 90 los edificios que han sufrido derrumbes parciales y ponen en riesgo a la población.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ya son 395 los palestinos fallecidos -la mayoría civiles, incluidos más de 70 niños- y 1.075 los heridos, según Sanidad gazatí.