El Ejército israelí siguió atacando este viernes puestos militares de Hezbolá en Líbano, mientras continúan las hostilidades en el área fronteriza y la tensión regional por la guerra en Gaza.

“Hace poco, aviones de combate israelíes atacaron puestos de lanzamiento, complejos militares e infraestructura terrorista” de Hezbolá” en la ciudad de Ramyeh, en el sur de Líbano, informó un portavoz militar israelí en un comunicado.

Según concretó, el aparato de Defensa aéreo israelí también interceptó un aparato aéreo no tripulado “que cruzó desde el Líbano en la zona marítima del norte de Israel”.

Además, en otra ronda de ataques previa, las fuerzas israelíes atacaron “con aviones de combate, granadas de mortero y tanques a puestos de observación de Hezbolá” en las localidades de Houla y Kfarkela, también en el sur libanés.

Hezbolá reivindicó ayer cinco ataques contra objetivos militares en el norte de Israel, que durante el jueves también atacó varias infraestructuras y puntos de lanzamiento de la milicia libanesa.

El grupo ataca al Ejército israelí en respaldo a su aliado, Hamás, en su guerra con Israel en la Franja de Gaza, que ha llevado a una escalada de tensión regional y dura desde hace más de tres meses.

La formación libanesa e Israel están enzarzados en un intenso fuego cruzado a través de la frontera común desde el 8 de octubre, un día después del estallido del conflicto bélico en Gaza.

El recrudecimiento gradual de la violencia ha desatado los miedos al estallido de una guerra abierta entre las partes, especialmente después de que un ataque atribuido a Israel matara este enero en Beirut al número dos de Hamás, Saleh al Arouri.

Altos cargos israelíes han alertado en múltiples ocasiones que el país podría entrar a un conflicto de mayor dimensión con Hezbolá si este no retira su infraestructura militar más lejos de la frontera con Israel. El Estado judío asegura que está dispuesto a buscar una solución diplomática para ello, pero remarca que si no hay un pacto no descarta la vía militar.

Israel asegura haber atacado más de 750 posiciones militares en Líbano en los últimos meses, y haber matado a más de 170 milicianos en este país árabe.