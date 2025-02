La familia Bibas acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este viernes de no haber protegido a sus parientes durante el ataque de Hamás de 2023 y de no haberlos rescatado vivos tras su secuestro en Gaza.

“No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento”, declaró Ofri Bibas en un comunicado difundido por el Foro de familias de rehenes.

Su hermano Yarden fue secuestrado por los islamistas palestinos junto a su esposa Shiri, de origen argentino, y sus hijos Ariel y Kfir.

Yarden fue liberado con vida el 1 de febrero. Hamás devolvió el jueves los cuerpos de Ariel y Kfir, según confirmado por Israel.

“Mis queridos sobrinos fueron secuestrados vivos de su casa y asesinados por una cruel organización terrorista mientras estaban en cautiverio. No se merecían un destino así”, declaró Ofri Bibas.

Estas son las primeras declaraciones de la familia desde que Israel anunció que uno de los cadáveres entregados por Hamás el jueves no era el de Shiri Bibas, como afirmaba el grupo militante palestino.

“Nuestro doloroso viaje, que ya ha durado 16 meses, no ha terminado. El 7 de octubre continúa. Seguimos esperando a Shiri y tememos por su suerte”, agregó Ofri Bibas.