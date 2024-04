El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró este lunes que Israel está en “el momento oportuno” para lograr un acuerdo que permita la liberación de los 133 rehenes cautivos por Hamás en Gaza, pero que ello requerirá tomar “decisiones difíciles”.

“Tenemos la máxima obligación de traer a nuestros cautivos de regreso a casa”, dijo el ministro en una conversación con nuevos soldados reclutados para el cuerpo de ingeniería blindada y de combate y añadió que los logros alcanzados en estos seis meses permiten “ser flexibles y tomar decisiones difíciles”.

Este lunes, el canal egipcio Al Qahera News informó de que en la última ronda de negociaciones anoche en El Cairo se lograron “avances significativos” y “consenso” en muchos de los puntos que hasta ahora habían sido un escollo tanto para Hamás como Israel.

Sin embargo, un alto funcionario israelí bajo anonimato dijo hoy que no hay “un acuerdo en el horizonte” y que la distancia para lograr uno es aún grande, según declaraciones al diario israelí Ynet.

Otro funcionario citado por este medio añadió que “hay potencial, pero todavía no hemos llegado a ese punto”.

Por su parte, una fuente de Hamás indicó a Al Yazira este lunes que la delegación israelí no respondió a ninguna de sus principales demandas, que siguen siendo un alto al fuego “completo y definitivo” y una retirada total de las tropas del enclave palestino.

El nuevo borrador, presentado por los mediadores a Israel, propone la excarcelación de 25 palestinos por cada rehén liberado, el regreso de 250.000 desplazado del sur de Gaza a varios puntos del norte y la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas de la Franja, según detallaron fuentes palestinas consultadas por EFE.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás y añadió que Israel no cederá ante las “exigencias extremas” de los islamistas ni a presiones de la comunidad internacional.

Tras la salida anoche de las delegaciones de El Cairo, se espera que las negociaciones continúen en 48 horas, cuando comienza precisamente el Aid al Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de Ramadán.

En Gaza, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, han muerto más de 33.200 personas, dos tercios mujeres y niños, y más de 75.900 personas han sido heridas. Además, la Franja afronta una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes, con escasez de alimento y la mayoría de hospitales fuera de funcionamiento.