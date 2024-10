El doctor Mohammed Obeid, cirujano ortopédico de Médicos Sin Fronteras (MSF) refugiado en el Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, narra lo que ocurre en esta zona del enclave palestino que lleva semanas sitiada por las tropas de Israel, que están operando luego de detectar que Hamás estaba resurgiendo.

El jueves, la Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció la muerte de al menos 770 personas en el norte del territorio palestino desde el inicio de la nueva ofensiva militar israelí, el 6 de octubre. Además, agregó que hay cadáveres bajo los escombros y en las calles que no pueden ser recuperados.

Este es el testimonio del doctor Mohammed Obeid:

“Hay muertes de todo tipo en el Hospital Kamal Adwan y en el norte de Gaza. Los bombardeos no cesan. La artillería no se detiene. Los aviones no paran. Los bombardeos son intensos y el hospital también está en el punto de mira. Parece una película, no parece real.

Hace unos cinco días atacaron mi casa. Volaron por completo el tejado y los depósitos de agua, pero estábamos en la planta baja y sólo una persona resultó herida, gracias a Dios. Nos hemos desplazado varias veces, nos hemos trasladado a distintas áreas, mi familia y mis vecinos estaban aterrorizados. Me refugié en el Hospital Kamal Adwan con mi mujer y mis hijos, y ahora trabajo aquí, donde puedo atender a numerosos pacientes.

No hay palabras para describir la situación del Hospital Kamal Adwan: es catastrófica. El hospital está completamente desbordado. Hay heridos por todas partes, fuera y dentro del recinto hospitalario, y no tenemos equipos médicos y quirúrgicos para tratarlos.

Las ambulancias no pueden moverse. No podemos llegar a [recoger] los cadáveres ni salvar a los heridos que yacen en las calles. Muchos de ellos han muerto antes de llegar al hospital, y otros han fallecido dentro del hospital porque no pudimos tratar sus heridas.

Tenemos 30 muertos en el hospital y unos 130 heridos que necesitan atención médica urgente. El personal médico está agotado, y muchos [sanitarios] también están heridos. Nos sentimos desesperados. No tengo palabras.

Hacemos un llamamiento a todos los países del mundo para que consideren [lo que sucede en] el norte de Gaza y levanten el asedio que ha provocado la muerte de tantas personas”.