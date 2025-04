Palestinos de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este respondieron el lunes a la convocatoria de una huelga general para exigir el fin de la guerra en Gaza, que hoy cumple 18 meses.

“Hoy he recorrido toda la ciudad y no he encontrado ni un solo lugar abierto", contó a la AFP Fadi Saadi, comerciante de Belén, en Cisjordania ocupada.

Muchas calles están desiertas. Las tiendas están cerradas, al igual que las escuelas y la mayoría de las administraciones públicas de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Una coalición que agrupa a varios movimientos políticos palestinos -entre ellos las principales formaciones rivales, Fatah y Hamás- había convocado la víspera una huelga para “poner fin al genocidio y la masacre que se está infligiendo a nuestro pueblo”.

Llamó a la huelga “en todos los territorios palestinos ocupados, en los campos de refugiados (...) y entre quienes apoyan nuestra causa”.

En Ramala, sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania ocupada, los edificios públicos permanecían cerrados, según un periodista de la AFP.

Está prevista una concentración a última hora de la mañana en el centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de los ministerios de la Autoridad Palestina, que sólo tiene una autoridad limitada en Cisjordania ocupada.

“Esta vez, la huelga es grave, y el compromiso de la población es importante porque la agresión israelí afecta ahora a todos los hogares palestinos, estén en Cisjordania o en la Franja de Gaza“, declaró Issam Baker, coordinador de los movimientos en Ramala.

“Hemos visto un compromiso total en apoyo de la huelga de hoy en toda Cisjordania, algo que no ocurría desde el 7 de octubre” de 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza, confirmó una fuente de seguridad de la Autoridad Palestina.

También se cerraron comercios en Jerusalén Este, la parte de la ciudad donde vive la mayoría de los palestinos, ocupada y anexionada por Israel desde 1967.

La violencia se disparó en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Al menos 918 palestinos, entre ellos muchos combatientes pero también muchos civiles, han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes, según cifras de la Autoridad Palestina.