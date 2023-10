El corresponsal jefe de Al Jazeera en la Franja de Gaza, Wael Al-Dahdouh, estaba el miércoles ayudando a transmitir imágenes en vivo del cielo nocturno del territorio asediado cuando recibió la devastadora noticia: su esposa, su hijo y su hija habían muerto en un ataque aéreo israelí.

Momentos después, el canal satelital con sede en Qatar cambió a imágenes de Dahdouh ingresando al Hospital al-Aqsa en Gaza antes de ceder al dolor mientras miraba por encima del cuerpo de su hijo muerto.

“¿Se vengan de nosotros en nuestros hijos?”, dijo, arrodillándose sobre el cuerpo ensangrentado del menor. El periodista todavía estaba usando su chaleco protector de prensa.

El nieto de Dahdouh también fue declarado muerto dos horas después, informó la cadena.

El video seguramente resonará en todo el mundo árabe, donde el periodista de 53 años es conocido como el rostro de los palestinos durante muchas guerras. Es venerado en su Gaza natal por contar las historias de sufrimiento y dificultades de la gente al mundo exterior.

El corresponsal de Al-Jazeera, Wael Al-Dahdouh, llora ante el cuerpo de uno de sus dos hijos que murieron junto con su esposa y su nieto en un ataque israelí en el campamento de Nuseirat. (Foto de Majdi FATHI / AFP). / MAJDI FATHI

Según Al Jazeera, los familiares de Dahdouh murieron en un ataque aéreo israelí que alcanzó el campo de refugiados de Nuseirat, ubicado en una zona de Gaza donde el ejército había alentado a la gente a ir para mantenerse a salvo. Dijo que varios familiares más seguían desaparecidos y no estaba claro cuántos más murieron.

La familia de Dahdouh estaba entre los más de un millón de residentes de Gaza desplazados por la guerra, que ya llevaba 19 días, y se alojaban en una casa en Nuseirat cuando se produjo el ataque, dijo la cadena.

Los ataques israelíes han matado a más de 7.000 palestinos, dice el Ministerio de Salud de Gaza. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la cifra de muertos.

Los ataques de Hamás han matado a más de 1.400 personas en Israel, en su mayoría civiles asesinados durante el ataque inicial del 7 de octubre, según el gobierno israelí.

El miércoles por la noche, Al Jazeera repitió el momento en que Dahdouh fue informado sobre las muertes. En una grabación de audio se le escucha levantar un teléfono y decirle varias veces a una persona que llama frenética: “¿Con quién estás?”.

Más temprano, Dahdouh estuvo al aire, cubriendo las consecuencias de otro ataque que mató al menos a 26 personas, según funcionarios locales. A lo largo de la guerra, Dahdouh ha permanecido en la ciudad de Gaza, a pesar de los llamados israelíes a los residentes para que se dirijan al sur antes de una esperada ofensiva terrestre.

Cientos de miles de personas han huido a Nuseirat y otros lugares del centro y sur de Gaza, creyendo que eran más seguros. Pero los ataques israelíes han seguido golpeando estas zonas, que sufren una grave escasez de agua, medicinas y combustible bajo el asedio israelí.

“Ésta es la zona segura de la que hablaba el ejército de ocupación, el ejército moral”, dijo Dahdouh con amargo sarcasmo a un colega reportero de Al Jazeera en el hospital de Al Aqsa.

En una declaración, Al Jazeera dijo que la casa de la familia Dahdouh “fue objetivo” de un “ataque indiscriminado por parte de la ocupación israelí”.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos. Dice que ataca solo objetivos militares de Hamás, pero los palestinos dicen que miles de civiles han muerto. Israel acusa a Hamás de utilizar a civiles como escudos humanos.

Israel ha amenazado con cerrar Al Jazeera por su cobertura de la guerra. Al Jazeera es una red de medios de comunicación estatal de Qatar y es profundamente crítica con Israel, en particular con su trato a los palestinos.

Durante la última semana, la nación de Qatar, rica en gas, se ha convertido en un intermediario clave sobre el destino de más de 200 rehenes capturados por militantes de Hamás durante su ataque del 7 de octubre . Qatar ha acogido la oficina política de Hamás en su capital, Doha, durante más de una década. La capital, Doha, es el hogar de Ismail Haniyeh, el líder supremo de Hamás, y también de Khaled Mashaal, el predecesor de Haniyeh.

Cuatro de los rehenes han sido liberados, una madre y su hija el viernes y dos más el lunes. En una entrevista con Sky News esta semana, Mashaal dijo que todos los rehenes israelíes podrían ser liberados si Israel detuviera su bombardeo aéreo sobre Gaza.