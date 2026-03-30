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Un misil surca el cielo sobre Jerusalén en medio de una nueva andanada de misiles iraníes el 30 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
Un misil surca el cielo sobre Jerusalén en medio de una nueva andanada de misiles iraníes el 30 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia AFP

Un periodista de la AFP escuchó este martes al menos 10 explosiones sobre Jerusalén, mientras que los medios iraníes informaron de detonaciones y cortes de electricidad en la capital Teherán.

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