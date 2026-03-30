Un periodista de la AFP escuchó este martes al menos 10 explosiones sobre Jerusalén, mientras que los medios iraníes informaron de detonaciones y cortes de electricidad en la capital Teherán.

El ejército de Israel informó poco antes de los estallidos en Jerusalén que intentaba interceptar proyectiles lanzados desde la república islámica, cuando la guerra en Oriente Medio desencadenada por una ofensiva estadounidense-israelí ya supera el mes.

Fotografía de archivo de la Cúpula de Hierro interceptando proyectiles sobre Jerusalén (Israel). Foto: EFE/EPA/ Abir Sultan

“El ejército israelí ha identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio de Israel. Los sistemas de defensa están en acción para interceptar esta amenaza”, indicó el ejército en la plataforma de mensajería Telegram, antes de levantar la alerta unos minutos más tarde.

Por su parte, la radio y televisión estatal iraní Irib anunció el lanzamiento de cohetes hacia Israel.

Los medios de la república islámica también reportaron ataques en Teherán.

La agencia de noticias Fars se refirió a “varias explosiones” y cortes de luz “en algunas partes” de la capital.

La agencia Tasnim mencionó estallidos escuchados en el este y el oeste de Teherán, así como interrupciones en el suministro de energía en el este, antes de afirmar que una subestación de una central eléctrica había sido atacada.

El ejército israelí había pedido a los habitantes de un barrio residencial de Teherán que se mantuvieran a salvo ante la posibilidad de un ataque dirigido contra “una infraestructura militar”.